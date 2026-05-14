Как Киев готовится к зиме?

Из бюджета столицы выделят 1 миллиард 250 миллионов гривен Государственному Агентству восстановления и развития инфраструктуры Украины – на закупку теплотехнического оборудования для построения резервной системы теплоснабжения, о чем сообщил мэр города Виталий Кличко.

Читайте также Правительство ищет деньги для погашения долгов на рынке электроэнергии

Кроме того, депутаты должны обратиться в Кабмин и Верховную Раду относительно финансовой и ресурсной поддержки Плана энергоустойчивости Киева.

Виталий Кличко Мэр Киева В марте мы утвердили План энергоустойчивости Киева. И столица его выполняет. Ключевые направления плана – восстановление энергообъектов, поврежденных вражескими обстрелами; установление инженерной защиты. А также – развитие распределенной когенерации и устойчивости систем водоснабжения и водоотведения; увеличение резервных источников теплоснабжения.

Кличко добавил, что на сегодня по всем этим направлениям активно продолжаются работы. К тому же уже есть построенные объекты.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Он также напомнил, что Киев реализует масштабные проекты по повышению энергетической автономности жилого фонда. Уже почти две тысячи жилых домов стали энергонезависимыми благодаря городским программам поддержки и софинансирования.

Наш главный приоритет – обеспечить ресурс, чтобы выполнить критически важные задачи по энергоустойчивости столицы. Именно поэтому на подготовку к следующей зиме и мероприятия Плана сегодняшним решением мы предполагаем направить более 8 миллиардов гривен,

– подчеркнул мэр города.

Отдельно собираются выделить из бюджета города 1 миллиард 250 миллионов гривен, которые направят Государственному Агентству восстановления и развития инфраструктуры Украины – на закупку теплотехнического оборудования для построения резервной системы теплоснабжения.

Интересно! Стратегию повышения энергоустойчивости Киева поддержали международные партнеры. Например, недавно было подписано соглашение с ЕБРР для дальнейшего получения финансирования на эти мероприятия.

Мэр добавил, что Киев не ограничивается мероприятиями Плана. Например, сейчас необходимы средства, предусмотренные на ремонт электрощитовых в жилых домах, потому что зимой это оборудование будет работать с повышенной нагрузкой.

Отдельный акцент делается на подготовку систем отопления в школах, садах, медицинских учреждениях.

Также Киев имеет приоритеты по мероприятиям по энергоустойчивости, их воплощение будет стоить ориентировочно до 30 миллиардов гривен. Финансирование мероприятий будет осуществляться в пропорции "50/50" – городом и государством.

Министр энергетики Денис Шмыгаль отмечал в конце апреля, что Украина переходит ко второму уровню защиты энергосистемы перед зимой.

Денис Шмыгаль Министр энергетики Сегодня нас интересует второй уровень. Мы говорим о защите подстанций, которые враг начал активно выбивать, особенно в прифронтовых регионах.

Шмыгаль отметил, что риски остаются актуальными не только для прифронтовых регионов, но и для всей Украины.

В частности Владимир Зеленский ранее сообщал, что деньги из кредита от ЕС пойдут в том числе и на энергетику. Он отметил, что до следующей зимы нужно "максимально защитить все, что сможем".

Заметьте! Финансирование будет идти в частности от траншей из пакета в 90 миллиардов евро.

Что еще стоит знать об отопительном сезоне?

Напомним, что ранее Владимир Зеленский критиковал подготовку столицы к следующей зиме. Он говорил, что в столице "очевидно не хватает понимания, что следующей зимой достаточные резервные источники электро- и теплоснабжения должны быть обеспечены для всех районов города".

Как отмечал президент Украины, по Львовщине есть вопросы по нескольким энергообъектам. Поэтому надо, чтобы областная власть и правительственные структуры четко определили, кто именно должен отвечать за своевременное выполнение государственного задания.

Эксперт по энергетике Владимир Омельченко в комментарии 24 Каналу рассказал, что невозможно полностью отремонтировать поврежденные ТЭЦ в Киеве до зимы. Как он сообщил, на Дарницкой ТЭЦ не смогут восстановить более 30%.

Эксперт считает, что на восстановление Дарницкой ТЭЦ нужны 600 – 700 миллионов евро. По времени: необходимы не менее, чем 2,5 – 3 года работы.