На Харківщині БпЛА влетів та знищив вагон. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Що відомо про російський удар?

Росія 5 травня вкотре вдарила по інфраструктурі України. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали електровози та вагони Укрзалізниці.

На Харківщині близько 7:30 ворожий БпЛА знищив вагон. На щастя, пасажири та працівники встигла вчасно евакуюватися, тож обійшлося без постраждалих.

У Полтавській області російський безпілотник влучив між коліями поруч із тепловозом, постраждалих також немає. Внаслідок вибуху спалахнула пожежа та пошкоджено вагон.

Ще один БпЛА окупанти запустили по Дніпропетровщині. На станції під час атаки дронів було пошкоджено електровоз, який перебував на колії.

За інформацією Укрзалізниці, поїзд було зупинено під час повітряної тривоги, а усі люди перебували в укритті. Ніхто із працівників та цивільних не постраждав.

Навіть у цих умовах захищаємо людей. Залізниця працює. Рух триває,

– повідомили в Укрзалізниці.

До уваги! Росіяни в ніч на 5 травня били по Україні балістичними ракетами й дронами. За попередньою інформацією, українські оборонці змогли знешкодити 1 балістичну ракету та 149 ворожих дронів.

При цьому влучання 8 ракет та 14 БпЛА сталися на 14 локаціях. Також мовиться про падіння уламків ще на 10 локаціях.

Останні новини про наслідки ворожої атаки 5 травня

Росія вдарила по Черкаській області балістичними ракетами, але сили ППО успішно відбили атаку. Жертв та пошкоджень інфраструктури не зафіксовано.

У Києві вночі 5 травня сталися вибухи через атаку ударних дронів російської армії. Повітряна тривога в столиці почалася о 03:11 і повторилася о 04:32 через наближення БпЛА.

Окупанти здійснили атаку по Україні, застосувавши кілька балістичних ракет. Вибухи пролунали у Харкові, Черкасах та Запоріжжі.

За інформацією моніторингових спільнот, російська армія застосувала близько 10 балістичних ракет "Іскандер-М" одразу з 3 напрямків.