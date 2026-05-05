Подробиці відбиття російських ударів розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

Що запускали окупанти на Україну?

Противник уночі 5 травня атакував українські міста 11-ма балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської, Воронезької та Брянської областей, а також 164-ма ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дронамів-імітаторів "Пародія" на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Ворожі безпілотники летіли одразу з кількох напрямків:

Брянськ;

Курськ;

Шаталово;

Орел;

Приморсько-Ахтарськ;

Міллерово;

ТОТ АР Крим.

Як відпрацювала ППО?

Повітряний напад традиційно відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередньою інформацією, українські оборонці змогли знешкодити 1 балістичну ракету та 149 ворожих дронів.

При цьому влучання 8 ракет та 14 БпЛА сталися на 14 локаціях. Також мовиться про падіння уламків ще на 10 локаціях.

Дві ворожі балістичні ракети не досягли цілей, інформація уточнюється,

– йдеться у повідомленні ПС.



Збиті цілі / Інфографіка ПС

Зверніть увагу! Військові наголошують, що російська атака досі триває – у небі над Україною перебувають ворожі дрони. Закликаємо вас не нехтувати правилами безпеки.

Росіяни змінюють тактику атак: що кажуть експерти?

Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI", у розмові з 24 Каналом зазначив, що Росія змінює підхід до повітряних атак: замість одного типу ударів застосовує комбіновані масовані нальоти – балістичні та крилаті ракети, а також різні види дронів.

Мета таких дій – перевантажити українську ППО та одночасно відпрацьовувати точкові удари. За словами Сергія Бескрестнова ("Флеша"), під час атаки на Київщину 2 травня росіяни також використали дрони-імітатори "Пародія", які раніше майже не фіксувалися.

Вони масово кружляли над регіоном і були спрямовані на відволікання сил ППО. Він додав, що країна-агресорка постійно тестує нові тактики повітряних атак, зокрема перевіряє різні типи безпілотників.

Де фіксували наслідки обстрілів?

На Полтавщині відбулася ракетно-дронова атака, яка спричинила ураження промислових підприємств та пошкодження залізничної інфраструктури. Внаслідок удару загинули четверо людей, ще 31 отримали поранення, а понад 3400 споживачів залишилися без газопостачання.

Зранку 5 травня російські безпілотники атакували й Харків – у Холодногірському й Основ'янському районах міста зафіксовані руйнування та постраждалі. Також удари зачепили Київщину: у Броварському районі травмовано двох осіб, а у Вишгородському — виникла пожежа на промисловому об'єкті.

Під ударом була й Чернігівщина – у Городнянській громаді спалахнула пожежа в приватному будинку: постраждало двоє чоловіків.