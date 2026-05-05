В Харьковской области БпЛА влетел и уничтожил вагон. Об этом сообщили в Укрзализныце.

Что известно о российском ударе?

Россия 5 мая в очередной раз ударила по инфраструктуре Украины. В результате атаки повреждения получили электровозы и вагоны Укрзализныци.

На Харьковщине около 7:30 вражеский БпЛА уничтожил вагон. К счастью, пассажиры и работники успели вовремя эвакуироваться, поэтому обошлось без пострадавших.

В Полтавской области российский беспилотник попал между путями рядом с тепловозом, пострадавших также нет. В результате взрыва вспыхнул пожар и поврежден вагон.

Еще один БпЛА оккупанты запустили по Днепропетровской области. На станции во время атаки дронов был поврежден электровоз, который находился на пути.

По информации Укрзализныци, поезд был остановлен во время воздушной тревоги, а все люди находились в укрытии. Никто из работников и гражданских не пострадал.

Даже в этих условиях защищаем людей. Железная дорога работает. Движение продолжается,

– сообщили в Укрзализныце.

Вниманию! Россияне в ночь на 5 мая били по Украине баллистическими ракетами и дронами. По предварительной информации, украинские защитники смогли обезвредить 1 баллистическую ракету и 149 вражеских дронов.

Последние новости о последствиях вражеской атаки 5 мая

Россия ударила по Черкасской области баллистическими ракетами, но силы ПВО успешно отразили атаку. Жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

В Киеве ночью 5 мая произошли взрывы из-за атаки ударных дронов российской армии. Воздушная тревога в столице началась в 03:11 и повторилась в 04:32 из-за приближения БпЛА.

Оккупанты совершили атаку по Украине, применив несколько баллистических ракет. Взрывы прогремели в Харькове, Черкассах и Запорожье.

По информации мониторинговых сообществ, российская армия применила около 10 баллистических ракет "Искандер-М" сразу с 3 направлений.