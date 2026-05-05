О том, что Киев слышит громкие звуки, сообщил глава ГВА Тимур Ткаченко. Рассказываем, какая есть информация на данный момент.

Атака БпЛА на Киев 5 мая: что известно?

Воздушная тревога в Киеве началась в 03:11 – из-за угрозы применения врагом баллистики. Второй раз сирены прозвучали в 04:32, ведь в столицу Украины, как информировали Воздушные силы, приближались ударные БпЛА российской армии.

По информации мониторов, дронов было немного. Однако их движение привело к взрывам в Киеве и работе ПВО. Киевская ГВА сообщила о том, что столице громко, и призвала горожан находиться в укрытиях или других безопасных местах.

Где еще была угроза от БпЛА этой же ночью?

Ночью 5 мая, кроме применения БпЛА, Россия прибегла к атаке по Украине несколькими баллистическими ракетами. Взрывы прогремели в Харькове, Черкассах и Запорожье.

Немного ранее стало известно, что есть последствия атаки предыдущих групп БпЛА в Киевской области. По информации ОВА, в Броварах пострадали два человека, повреждено остекление квартиры, многоэтажка и авто.