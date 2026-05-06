Какие последствия удара России?
Из-за российского обстрела центра погибли сотрудники компании, сообщили в VARUS.
Вражеский удар 05.05.2026 унес жизни людей, которые ежедневно заботились о доставке продуктов в дома. Это невосполнимая потеря. Мы склоняем головы в скорби вместе с родными погибших,
– отметили в компании.
Вследствие значительных разрушений в магазинах возможны задержки поставок и ограничения ассортимента.
Сеть уже работает над восстановлением поставок.