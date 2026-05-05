Об этом сообщили в Днепропетровской ОГА.
В результате вражеского удара по городу погибли 4 человека. 9 человек получили ранения. Один пострадавший мужчина в крайне тяжелом состоянии. Врачи оказывают помощь пострадавшим.
Вечером 5 мая российские войска атаковали Днепр. К сожалению, есть погибшие.
Об этом сообщили в Днепропетровской ОГА.
В результате вражеского удара по городу погибли 4 человека. 9 человек получили ранения. Один пострадавший мужчина в крайне тяжелом состоянии. Врачи оказывают помощь пострадавшим.