Відповідні "цілі" озвучила російська пропагандистка Ольга Скабєєва в етері телеканалу "Россия-1".

До теми Росія довоювалася до того, що їхній головний парад уже залежить від нас, – Зеленський

Які "цілі" для удару Росії по Києву озвучила Скабєєва?

Ольга Скабєєва цинічно заявила, що у разі "провокації" під час параду у Москві 9 травня, під удар у Києві буцімто потрапить увесь урядовий квартал та Верховна Рада.

Від Маріїнського парку вниз до Кабінету Міністрів на вулиці Грушевського. Тут є Верховна Рада України. Поруч посольства Латвії та Японії. Трохи далі, на Володимирській 33, будівля СБУ й одразу посольство Вірменії,

– озвучила "цілі" пропагандистка.

Зверніть увагу! Згадка Вірменії з боку російської пропаганди є цікавою. Адже Вірменія формально залишається членом Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), очолюваної Москвою, хоча й заморозив свою участь у ній з 2024 року. Тому потенційна атака на дипустанову країни може мати серйозні наслідки для відносин Москви та Єревану.

Також Скабєєва згадала й про вулицю Банкову, де розташований Офіс Президента та інші державні установи.

Окупантка заявила, що, мовляв, "об'єктами ураження є в тому числі ще радянські будівлі, які використовує Зеленський", а також навигадувала про "бункер", в якому нібито ховається український президент. Однак усім відомо, що в бункерах зазвичай ховається лише російський диктатор Володимир Путін, у якого їх ціла система по всій Росії.

Навіть якщо його (Володимира Зеленського – 24 Канал) там не буде, то очевидно, якщо наш удар буде результативним та ефективним, усім буде зрозуміло, що в будь-якому іншому бункері будь-якої миті ми здатні його дістати,

– сказала Ольга Скабєєва у давно впізнаваному дусі роспропаганди.

Також пропагандистка згадала й про дипломатичні установи у Києві, зокрема, про посольства та представництва понад 50 країн світу у Шевченківському районі української столиці.

Серед дипустанов Скабєєва говорила про представництва: Великої Британії, Німеччини, Сполучених Штатів, Італії, Канади, Польщі та Франції.

Що важливо розуміти українцям про заяви роспропаганди?

Ольга Скабєєва діє за давно завченою методичкою та за вказівкою з Кремля намагається залякати українців та наших партнерів. Це тривало ще до повномасштабного вторгнення, а також і від початку великої війни.

"Цілі", які озвучила пропагандистка, насправді є загальновідомими, а не "секретними" об'єктами. Усі згадані адреси державних установ, урядових будівель, дипломатичних представництв та адміністративних споруд перебувають у відкритому доступі. Їх можна без проблем знайти через пошукові системи, офіційні сайти установ, а також у сервісах на кшталт Google Maps.

Українцям варто, як завжди, реагувати на сигнали повітряної тривоги, якщо вони раптом пролунали у вашому місті чи районі, дотримуватися правил безпеки, а також довіряти нашим захисникам із Сил оборони, які прикривають небо від ворожих об'єктів.

Це загальне правило, якого варто дотримуватися завжди, а не лише у разі "жахалок" з боку Москви.

Окрім того, усі бачать, що Росія атакує міста України кожного дня. Для цього окупантам не потрібно ніяких приводів та "провокацій".

До речі, майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук в етері 24 Каналу заявив, що росіяни порушили перемир'я, яке Україна оголосила з ночі 6 травня. Тож тепер, на думку експерта, Київ має повне моральне право атакувати країну-агресорку 8 та 9 травня, коли окупанти відзначають День Перемоги.

Як Україна реагує на погрози Росії?

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде діяти дзеркально у відповідь на російські атаки, які продовжуються, попри запропонований режим тиші. Український лідер наголосив, що Росія не розглядає серйозно можливість припинити вогонь і єдине, що продовжує турбувати російське керівництво, – це короткострокова тиша на Красній площі.

Радник керівника Офісу Президента Дмитро Литвин у коментарі 24 Каналу наголосив, що Україна поки не ухвалила рішення щодо припинення вогню на 8 – 9 травня. За словами посадовця, це залежатиме від дій Росії на фронті, зокрема і у попередні дні.