Соответствующие "цели" озвучила российская пропагандистка Ольга Скабеева в эфире телеканала "Россия-1".

Какие "цели" для удара России по Киеву озвучила Скабеева?

Ольга Скабеева цинично заявила, что в случае "провокации" во время парада в Москве 9 мая, под удар в Киеве якобы попадет весь правительственный квартал и Верховная Рада.

От Мариинского парка вниз до Кабинета Министров на улице Грушевского. Здесь есть Верховная Рада Украины. Рядом посольства Латвии и Японии. Чуть дальше, на Владимирской 33, здание СБУ и сразу посольство Армении,

– озвучила "цели" пропагандистка.

Обратите внимание! Упоминание Армении со стороны российской пропаганды является интересным. Ведь Армения формально остается членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), возглавляемой Москвой, хотя и заморозила свое участие в ней с 2024 года. Поэтому потенциальная атака на дипучреждение страны может иметь серьезные последствия для отношений Москвы и Еревана.

Также Скабеева вспомнила и об улице Банковой, где расположен Офис Президента и другие государственные учреждения.

Оккупантка заявила, что, мол, "объектами поражения являются, в том числе еще советские здания, которые использует Зеленский", а также напридумывала о "бункере", в котором якобы скрывается украинский президент. Однако всем известно, что в бункерах обычно прячется только российский диктатор Владимир Путин, у которого их целая система по всей России.

Даже если его (Владимира Зеленского – 24 Канал) там не будет, то очевидно, если наш удар будет результативным и эффективным, всем будет понятно, что в любом другом бункере в любой момент мы способны его достать,

– сказала Ольга Скабеева в давно узнаваемом духе роспропаганды.

Также пропагандистка вспомнила и о дипломатических учреждениях в Киеве, в частности, о посольствах и представительствах более 50 стран мира в Шевченковском районе украинской столицы.

Среди дипучреждений Скабеева говорила о представительствах: Великобритании, Германии, Соединенных Штатов, Италии, Канады, Польши и Франции.

Что важно понимать украинцам о заявлениях роспропаганды?

Ольга Скабеева действует по давно заученной методичке и по указанию из Кремля пытается запугать украинцев и наших партнеров. Это продолжалось еще до полномасштабного вторжения, а также и от начала большой войны.

"Цели", которые озвучила пропагандистка, на самом деле являются общеизвестными, а не "секретными" объектами. Все упомянутые адреса государственных учреждений, правительственных зданий, дипломатических представительств и административных сооружений находятся в открытом доступе. Их можно без проблем найти через поисковые системы, официальные сайты учреждений, а также в сервисах вроде Google Maps.

Украинцам стоит, как всегда, реагировать на сигналы воздушной тревоги, если они вдруг прозвучали в вашем городе или районе, соблюдать правила безопасности, а также доверять нашим защитникам из Сил обороны, которые прикрывают небо от вражеских объектов.

Это общее правило, которого следует придерживаться всегда, а не только в случае "ужастиков" со стороны Москвы.

Кроме того, все видят, что Россия атакует города Украины каждый день. Для этого оккупантам не нужно никаких поводов и "провокаций".

Кстати, майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала заявил, что россияне нарушили перемирие, которое Украина объявила с ночи 6 мая. И теперь, по мнению эксперта, Киев имеет полное моральное право атаковать страну-агрессора 8 и 9 мая, когда оккупанты отмечают День Победы.

Как Украина реагирует на угрозы России?

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет действовать зеркально в ответ на российские атаки, которые продолжаются, несмотря на предложенный режим тишины. Украинский лидер подчеркнул, что Россия не рассматривает серьезно возможность прекратить огонь и единственное, что продолжает беспокоить российское руководство, – это краткосрочная тишина на Красной площади.

Советник руководителя Офиса Президента Дмитрий Литвин в комментарии 24 Канала отметил, что Украина пока не приняла решение о прекращении огня на 8 – 9 мая. По словам чиновника, это будет зависеть от действий России на фронте, в том числе и в предыдущие дни.