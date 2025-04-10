Сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Что известно о бункере Путина в Краснодарском крае

Информация о возможных хранилищах российского диктатора неоднократно появлялась в журналистских расследованиях и привлекала внимание западных разведок. Анализ обнародованных данных позволяет предположить, что Путин создал по меньшей мере пять укрытий на случай ядерной войны.

Один из бункеров, о существовании которого стало известно еще несколько десятилетий назад из американских разведданных, вероятно, расположен прямо под Кремлем. По предварительным оценкам, его глубина может достигать 200 метров, а конструкция способна выдержать ядерный удар. По замыслу Кремля, в случае войны именно здесь планирует укрыться высшее военно-политическое руководство России.

Еще одно вероятное укрытие Путина может располагаться под его дворцом на побережье Черного моря, в 20 километрах от Геленджика. Впервые продукт многолетней коррупции диктатора показали в расследовании Алексея Навального, после чего о дворце начали появляться новые факты.

Дворец Путина в Краснодарском крае / Фото Wikipedia

Доказательства существования этого бункера попали в открытый доступ через строительную компанию Metro Style. В 2010 – 2016 годах на сайте подрядчика были опубликованы чертежи, которые подтверждают наличие подземной сети тоннелей под дворцом.

Чертежи и схема дворца Путина / Фото Metro Style

Опубликованные данные позволяют предположить, что под дворцом существует система тоннелей, которые соединены между собой лифтом, опускающимся примерно на 50 метров под землю. Этот бункер обеспечен достаточным количеством пресной воды, вентиляцией и большими кабелями для поддержания жизнедеятельности в течение нескольких дней или недель.

Что известно об остальных бункерах главы Кремля

Еще одно хранилище Путина может быть расположено под государственной резиденцией в Ново-Огарево, что в Московской области. По некоторым данным, здесь глава Кремля позаботился не только о защите от ядерной атаки, но и от биологического оружия. Российский оппозиционный политолог Валерий Соловей в одном из интервью заявлял, что на территории резиденции существует специальное максимально защищенное помещение с системой фильтрации воздуха и воды.

Резиденция Путина в Московской области / Фото росСМИ

Один из самых отдаленных бункеров Путин мог построить на Урале. В сети заявляли, что его укрытие размещено в горе Ямантау в засекреченном уральском городе Межгорье, которое появилось после объединения двух военных городков – Белорецк-15 и Белорецк-16, расположенных на расстоянии 20 километров друг от друга.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину строительство в этом районе значительно активизировалось. Журналисты сообщали об огромных финансовых вливаниях в бункер на Ямантау. Кроме того, над этой территорией закрыли воздушное пространство, а добраться туда пешком почти невозможно. Еще в 1995 году на спутниковых снимках там было зафиксировано строительство новой военной инфраструктуры, однако российские власти отказались рассказывать, что там строится, в ответ на запросы США.

Строительные работы в бункере на Урале / Фото sobesednik.com

В сети неоднократно появлялась информация, что именно в уральском бункере Путин скрывался в моменты, когда стрелка Часов Судного дня приближалась к полуночи. В то же время Кремль официально отрицает существование таких укрытий, называя все сообщения о них "абсолютной чушью".

Другие бункеры Путина расположены по всей территории России. Кроме уже упомянутых укрытий, есть информация о хранилище в Свердловской области под горой Косьвинский Камень. Этот бункер, известный как "Грот", сначала строили для анализа данных радиоцентров и центров космической связи.

Еще один бункер расположен в горах Республики Алтай, примерно в 4000 километрах от Москвы. Это укрытие построено под санаторием "Газпрома". Во время пандемии COVID-19 местные жители неоднократно замечали вертолет российского диктатора вблизи этой местности.

Кроме основных бункеров, по всей России существуют и менее известные укрытия. Однако они служат преимущественно для обеспечения. В них могут храниться запасы кислорода, продукты питания, топливо и резервные средства связи.

Напомним, что в 2024 году на Алтае могла сгореть дача Путина. Оппозиционное издание "Сирена" показало фото, свидетельствующие о возможном пожаре.