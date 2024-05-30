Журналисты оппозиционного издания "Сирена" обнаружили этот инцидент с дачей Путина с помощью фото из открытых источников. На снимках совпадает цвет фасада, расположенные рядом с постройкой зеленые насаждения и крыша соседнего здания, попавшего на фотографии.

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Дача Путина на Алтае могла полностью сгореть

В российском издании отметили, что кадры сгоревшего здания, опубликовали блогер Амир Айташев и активистка Аруна Арна. Эти снимки сделаны с разных ракурсов, при этом рельеф, окружающего резиденцию, совпадает с тем, что видно на фотографиях.

В разговоре с "Сиреной" Айташев уточнил, что фото, которым он поделился, было сделано в тот же день. Причина пожара остается неизвестной.

На Алтае могла сгореть дача Путина / Фото российского издания "Сирена"

Сервисы верификации, которыми пользуется редакция, не обнаружили никаких признаков обработки изображения. Дежурный оперативный дежурный Главного управления МЧС в Республике Алтай отказался отвечать на запросы издания относительно недавнего пожара в Онгудайском районе.

Резиденцию пытались засекретить

Российские журналисты отметили, что в 2010 году появились сообщения о тайном строительном проекте в Онгудайском районе Республики Алтай, ориентировочной стоимостью до 3 миллиардов рублей. Проект официально известен как санаторно-курортный комплекс "Алтайский двор", принадлежащий "Газпрому". Несмотря на то, что он предназначен для отдыха, доступ на территорию комплекса в 2011 году был ограничен сотрудниками службы безопасности, которые утверждали, что он зарезервирован для высокопоставленных чиновников.

В "Газпроме" утверждали, что комплекс в основном использовался для проведения встреч с деловыми партнерами, корпоративных мероприятий и размещения иностранных гостей. Местные оппозиционные деятели выражали беспокойство относительно вероятных связей комплекса с лицами, близкими к администрации Путина.

Также выяснилось, что на территории комплекса есть специальная ферма с огражденными лесными участками и ферма для разведения маралов – животных, в крови которых, как известно, может купаться Путин. Кроме того, источники указывают на наличие "бункера Путина" на территории комплекса, который, по слухам, может вместить до 100 000 человек. Однако эта информация до сих пор не получила официального подтверждения.

Стоит отметить, что само здание расположено в слиянии рек Катунь и Урсул, где Путин совершал неофициальные поездки на Горный Алтай.