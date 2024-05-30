Журналісти опозиційного видання "Сирена" виявили цей інцидент з дачею Путіна за допомогою фото з відкритих джерел. На знімках збігається колір фасаду, розташовані поруч зі спорудою зелені насадження та дах сусідньої будівлі, що потрапила на фотографії.

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Дача Путіна на Алтаї могла повністю згоріти

У російському виданні зазначили, що кадри будівлі, що згоріла, опублікували блогер Амир Айташев і активістка Аруна Арна. Ці знімки зроблені з різних ракурсів, при цьому рельєф, що оточує резиденцію, збігається з тим, що видно на фотографіях.

У розмові із "Сиреною" Айташев уточнив, що фото, яким він поділився, було зроблено того ж дня. Причина пожежі залишається невідомою.

На Алтаї могла згоріти дача Путіна / Фото російського видання "Сирена"

Сервіси верифікації, якими користується редакція, не виявили жодних ознак оброблення зображення. Черговий оперативний черговий Головного управління МНС в Республіці Алтай відмовився відповідати на запити видання щодо нещодавньої пожежі в Онгудайському районі.

Резиденцію намагалися утаємничити

Російські журналісти наголосили, що у 2010 році з'явилися повідомлення про таємний будівельний проєкт в Онгудайському районі Республіки Алтай, орієнтовною вартістю до 3 мільярдів рублів. Проєкт офіційно відомий як санаторно-курортний комплекс "Алтайський двір", що належить "Газпрому". Попри те, що він призначений для відпочинку, доступ на територію комплексу у 2011 році був обмежений співробітниками служби безпеки, які стверджували, що він зарезервований для високопоставлених чиновників.

У "Газпромі" стверджували, що комплекс в основному використовувався для проведення зустрічей з діловими партнерами, корпоративних заходів і розміщення іноземних гостей. Місцеві опозиційні діячі висловлювали занепокоєння щодо ймовірних зв'язків комплексу з особами, близькими до адміністрації Путіна.

Також з'ясувалося, що на території комплексу є спеціальна ферма з огородженими лісовими ділянками та ферма для розведення маралів – тварин, у крові яких, як відомо, може купатися Путін. Крім того, джерела вказують на наявність "бункера Путіна" на території комплексу, який, за чутками, може вмістити до 100 000 осіб. Однак ця інформація досі не отримала офіційного підтвердження.

Варто зазначити, що сама будівля розташована у злитті річок Катунь та Урсул, де Путін здійснював неофіційні поїздки на Гірський Алтай.