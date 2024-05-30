Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, зауваживши, що російський диктатор зроби все, що міг, але вже навіть не працюють погрози ядерного шантажу.

Читайте також Дозвіл Україні бити по Росії: чому країни Заходу почали змінювати позицію

Коли може статися перелом війни

На думку російського опозиційного журналіста, зараз розпочалася завершальна стадія війни. Однак, це не означає, що у 2024 році війна завершитися.

Я думаю, шанси на це (завершення війни – 24 Канал) невеликі. Хоча це все настільки непередбачувано. Так само як погано був передбачений початок війни. Дуже багато залежить від ступеня безумства Путіна. Це якраз найбільш непередбачувана сфера, тому що ми не психіатри, ми не знаємо, в якому стані його психіка й наскільки несподівані вчинки він може робити,

– мовив Яковенко.

За його словами, перелом у війні може настати цього року. Проте це напряму залежить від того, настільки західні союзники виконуватимуть свої обов'язки. На жаль, поки що є серйозна затримка.

"Ті ж самі літаки F-16, як з'ясувалося, більшість партнерів збираються давати тільки у 2025 році. Це теж серйозно змінює хід подій і зменшує оптимізм. Але загально вектор війни зрозуміло, у який бік схиляється. Думаю, кінець війни проглядається, але точно не в цьому році", – додав російський опозиційний журналіст.

Важливо! У Бельгії оголосили, що перші літаки F-16 вже повинні бути поставлені до кінця 2024 року.

Що зараз відбувається у Росії