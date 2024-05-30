Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що саме британці, а не американці, дали Україні більше далекобійної зброї. Чого вартують лише ракети Storm Shadow, які вже використовували для завдання ударів по території Росії.

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Україна подала гарний приклад

Валерій Клочок зауважив, що для України позиція Європи зараз набагато важливіша, ніж США, хоча Білий Дім не можна недооцінювати, тому що вони загалом задають потребу. І ставлення американців до війни в Україні почало змінюватися після потужних заяв Ентоні Блінкена.

Блінкен був в Україні з візитом і бачив всі жахіття, які вчиняються росіянами в Україні. Він чудово розуміє, що відбувається на Харківщині, які там є загрози, як стирають з лиця землі мирне мільйонне місто без будь-якої причини та провокації, яка могла б засвідчити, що ми загрожуємо чимось Росії. Хоча вже є чим і за що їй загрожувати,

– сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Він додав, що такий міжнародний контекст зсунув з місця дискусію щодо легітимності України завдавати ударів по території Росії у позитивному напрямку. Але це відбулося не тому, що американці чи європейці раптово передумали.

Валерій Клочок підкреслив, що Україна продемонструвала Заходу, що росіян можна і варто не боятися, і ця демонстрація і переконання стали можливим лише після того, як ЗСУ, СБУ та Головне управління розвідки почали завдавати своєю зброєю ударів в глибину по території Росії.

На це відреагували й американські військові аналітики, які, як пише The Washington Post, дуже збентежені, бо стратегічна потужність Росії, а саме питання виявлення ранніх цілей, які можуть долітати у повітряний простір Росії, ставиться під сумнів.

В Європі присутній страх, і зараз саме ми переконуємо світ, що Росії не варто боятися, їй варто протистояти, її треба бити і знищувати російського ворога як на території України, так і на території Росії. І нічого страшного у цьому немає, бо це нормально,

– підкреслив Валерій Клочок.

Він переконаний, що саме завдячуючи тому, що Україна продемонструвала здатність зменшувати спроможності Росії безпосередньо на їх території, після чого нічого не відбулося, змінюється риторика західних політиків. Але це робиться не дуже швидко, тому що політика Заходу у цій частині доволі інфантильна.

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