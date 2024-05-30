Політолог Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що в Україні багато і західної номенклатури озброєння, і зброї від Сполучених Штатів. Зокрема, ті самі ATACMS як дальньої дії, так і з касетних боєприпасів – це найбільш ефективна зброя з того, що мають військові, оскільки використання ракет Storm Shadow/SCALP-EG не зможе захистити Україну від великої, навіть гіпотетичної навали.

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Потрібно підготувати Росію

Політолог вважає, що коли ці заяви вже дійдуть до фінального етапу, може щось змінитись, але загально Україна зможе бити по об'єктах, які їй загрожують, – базах пально-мастильних матеріалів, скупченнях військ тощо, розташованих далеко від лінії фронту.

Перелік легітимних цілей, по яких Україна може бити у відповідь західною зброєю, в межах міжнародного законодавства буде досить широким,

– підкреслив Олексій Буряченко.

Хоча заява від Еммануеля Макрона пролунала досить радикально, а від Олафа Шольца – досить стримано, залишається певна стратегічна невизначеність.

Проте рішення Заходу щодо надання Україні можливості бити їхньою зброєю по військових об'єктах Росії вже активно просувається в ЗМІ і буде впливати на прийняття рішення в Сполучених Штатах Америки.

Якщо і Британія, і країни Європейського Союзу дадуть такий дозвіл, то, скоріш за все, його нададуть і Сполучені Штати,

– сказав політолог.

Він підсумував, що наші партнери і союзники переконані в тому, що це має відбуватись поступово, і до цього рішення Росію певний період часу потрібно готувати, щоб не отримати серйозну ескалацію, про яку постійно говорить Владімір Путін.

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