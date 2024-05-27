Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що це досить непогана новина і для нас, і для наших партнерів. А також це означає, що Україні потрібно більше ATACMS і швидше, поки росіяни не зрозуміли, як їм протидіяти.

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Дві гарні новини

Удар по позиції російських ЗРК С-300/400 в районі аеродрому Моспине вплине на подальші дії ЗСУ, адже, по-перше, тепер безпілотники самольотного типу можуть спокійніше літати і не боятися.

По-друге, не стільки наша авіація тепер може заходити ближче, скільки їхня авіація не може заходити ближче до лінії фронту. І це досить непогано,

– підкреслив Петро Андрющенко.

Він зауважив, що російські Су тепер літають над Маріуполем досить низько – прямо над будинками, що означає, що вони знизили висоту свого проходження.

Ураження в районі Моспиного, який розташований за 60 кілометрів від лінії фронту, зняв та зафіксував український безпілотник.

Петро Андрющенко вважає це прекраснішим за удар ATACMS, адже наразі існує багато інформаційного шуму, в якому поширюється інформація про ворожих розвідувальних безпілотників та активну роботу РЕБ.

Якщо наші безпілотники можуть коригувати наш вогонь на такій відстані від лінії фронту – це прекрасно. Маріуполь, Бердянськ, а також Ростов чекають на "бавовну". Приморсько-Ахтарськ чекає на "бавовну" зі своїм аеродромом. Ми стоїмо на початку якоїсь чергової цікавої фази і маємо бути впевнені, що воно буде й надалі палати ще ефективніше,

– підсумував радник міського голови Маріуполя.

ЗСУ успішно вражають ворожі ЗРК