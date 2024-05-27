Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что это довольно неплохая новость и для нас, и для наших партнеров. А также это означает, что Украине нужно больше ATACMS и быстрее, пока россияне не поняли, как им противодействовать.
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Две хорошие новости
Удар по позиции российских ЗРК С-300/400 в районе аэродрома Моспино повлияет на дальнейшие действия ВСУ, ведь, во-первых, теперь беспилотники самолетного типа могут спокойнее летать и не бояться.
Во-вторых, не столько наша авиация теперь может заходить ближе, сколько их авиация не может заходить ближе к линии фронта. И это довольно неплохо,
– подчеркнул Петр Андрющенко.
Он заметил, что российские Су теперь летают над Мариуполем достаточно низко – прямо над домами, что означает, что они снизили высоту своего прохождения.
Поражение в районе Моспино, который расположен в 60 километрах от линии фронта, снял и зафиксировал украинский беспилотник.
Петр Андрющенко считает это прекраснее удара ATACMS, ведь сейчас много информационного шума, в котором распространяется информация о вражеских разведывательных беспилотниках и активной работе РЭБ.
Если наши беспилотники могут корректировать наш огонь на таком расстоянии от линии фронта – это прекрасно. Мариуполь, Бердянск, а также Ростов ждут "хлопка". Приморско-Ахтарск ждет "хлопка" со своим аэродромом. Мы стоим в начале какой-то очередной интересной фазы и должны быть уверены, что оно будет и в дальнейшем пылать еще эффективнее,
– подытожил советник городского головы Мариуполя.
ВСУ успешно поражают вражеские ЗРК
- В марте на Запорожском направлении украинские военные ликвидировали зенитно-ракетный комплекс "Бук-М2" и старый советский ЗРК "Стрела-10".
- В апреле операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий обнаружили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" противника, который готовился запустить ракеты. Он не успел этого сделать, ведь он был оперативно уничтожен.
- В начале мая операторы одного из подразделений ССО уничтожили российский "Бук-М1" в Сумской области. В пуско-зарядной установке было 6 ракет. Оккупанты пытались потушить огонь и спасти технику, однако тщетно. На том же направлении в конце апреля поразили два российских ЗРК "Бук", которые находились на пусковой позиции.