Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что это довольно неплохая новость и для нас, и для наших партнеров. А также это означает, что Украине нужно больше ATACMS и быстрее, пока россияне не поняли, как им противодействовать.

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Две хорошие новости

Удар по позиции российских ЗРК С-300/400 в районе аэродрома Моспино повлияет на дальнейшие действия ВСУ, ведь, во-первых, теперь беспилотники самолетного типа могут спокойнее летать и не бояться.

Во-вторых, не столько наша авиация теперь может заходить ближе, сколько их авиация не может заходить ближе к линии фронта. И это довольно неплохо,

– подчеркнул Петр Андрющенко.

Он заметил, что российские Су теперь летают над Мариуполем достаточно низко – прямо над домами, что означает, что они снизили высоту своего прохождения.

Поражение в районе Моспино, который расположен в 60 километрах от линии фронта, снял и зафиксировал украинский беспилотник.

Петр Андрющенко считает это прекраснее удара ATACMS, ведь сейчас много информационного шума, в котором распространяется информация о вражеских разведывательных беспилотниках и активной работе РЭБ.

Если наши беспилотники могут корректировать наш огонь на таком расстоянии от линии фронта – это прекрасно. Мариуполь, Бердянск, а также Ростов ждут "хлопка". Приморско-Ахтарск ждет "хлопка" со своим аэродромом. Мы стоим в начале какой-то очередной интересной фазы и должны быть уверены, что оно будет и в дальнейшем пылать еще эффективнее,

– подытожил советник городского головы Мариуполя.

ВСУ успешно поражают вражеские ЗРК