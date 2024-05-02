Операторы ССО опубликовали видеоподтверждение поражения зенитно-ракетного комплекса. На кадрах видно момент попадания и длительную детонацию.

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Россияне потеряли еще один "Бук-М1"

Сообщается, что защитники обнаружили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" во время работы на Сумском направлении.

Операторы ССО нанесли по цели огневого поражения ударными дронами. Оккупанты пытались потушить огонь и спасти технику, однако тщетно.

В результате удара уничтожена пуско-зарядная установка с шестью ракетами, огневую установку комплекса "Бук-М" – повреждена,

– говорится в сообщении.

Напомним, недавно ССО поразили два российских ЗРК "Бук" на том же направлении. На момент попадания дронами один из ЗРК находился на пусковой позиции. На эвакуацию выведенного из строя ЗРК прибыл еще один "Бук", по которому тоже операторы нанесли удар.

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Потери врага на фронте