Оператори ССО опублікували відеопідтвердження ураження зенітно-ракетного комплексу. На кадрах видно момент влучання та тривалу детонацію.

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Росіяни втратили ще один "Бук-М1"

Повідомляється, що захисники виявили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" під час роботи на Сумському напрямку.

Оператори ССО завдали по цілі вогневого ураження ударними дронами. Окупанти намагалися загасити вогонь та врятувати техніку, однак марно.

Внаслідок удару знищено пуско-заряджальну установку з шістьма ракетами, вогневу установку комплексу "Бук-М" – пошкоджено,

– мовиться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ССО уразили два російських ЗРК "Бук" на тому ж напрямку. На момент влучання дронами один із ЗРК перебував на пусковій позиції. На евакуацію виведеного з ладу ЗРК прибув ще один "Бук", по якому теж оператори завдали удару.

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Втрати ворога на фронті