Силы специальных операций уничтожили ЗРК "Бук-М1", который готовился к пуску ракет. Это произошло на одном из самых горячих направлений фронта.
Смотрите также Таинственные охотники за российскими кораблями․ Как легендарная Group 13 ГУР МО уничтожает вражеский флот
Эпические кадры
️Операторы 3-го отдельного полка ССО во время разведывательных действий обнаружили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" противника, который готовился запустить ракеты.
️Операторы передали координаты вражеской цели ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны. "Бук-М1" не успел выпустить ни одной ракеты, ведь он был оперативно уничтожен.
На записи можно увидеть искусную работу наших военных, которые слаженно работают для того, чтобы враг понес потери.
Удалось уничтожить "Бук-М1": смотрите видео
Потери России на 25 апреля
Только за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1040 оккупантов. В целом российская армия уже потеряла более 460 тысяч личного состава. Однако даже такие колоссальные потери не останавливают врага и он не оставляет попыток атаковать.
С начала полномасштабного вторжения потери России достигают:
- личного состава – около 462 980 (+1040) человек,
- танков – 7 255 (+13),
- боевых бронированных машин – 13 942 (+14),
- артиллерийских систем – 11 836 (+28),
- РСЗВ – 1049 (+1),
- средств ПВО – 772 (+1),
- самолетов – 348 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 449 (+10),
- крылатых ракет – 2 118 (+1),
- кораблей /катеров – 26 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 15 949 (+57),
- специальной техники – 1 946 (+2).