В целом российская армия уже потеряла более 460 тысяч личного состава. Однако даже такие колоссальные потери не останавливают врага и он не оставляет попыток атаковать.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери России достигают:

личного состава – около 462 980 (+1040) человек,

танков – 7 255 (+13),

боевых бронированных машин – 13 942 (+14),

артиллерийских систем – 11 836 (+28),

РСЗВ – 1049 (+1),

средства ПВО – 772 (+1),

самолетов – 348 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 449 (+10),

крылатые ракеты – 2 118 (+1),

корабли /катера – 26 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 15 949 (+57),

специальная техника – 1 946 (+2).



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 25 апреля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны также нанесли удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

На базе под Мариуполем было тревожно

В ночь на 24 апреля на временно оккупированных территориях было тревожно. В частности, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что взрывы раздавались в селе Бабах-Тарама, что на границе Донецкой и Запорожской областей. По словам советника мэра, ВСУ ударили по месту базирования.

Андрющенко утверждает, что есть погибшие и раненые. По предварительным данным, по меньшей мере 7 погибших и более 20 пострадавших. Все они – лица офицерского состава. После успешной отработки оккупанты переместили личный состав с ферм и складов в лесополосы.