Загалом російська армія вже втратила понад 460 тисяч особового складу. Однак навіть такі колосальні втрати не зупиняють ворога й він не полишає спроб атакувати.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії сягають:

особового складу – близько 462 980 (+1040) осіб,

танків – 7 255 (+13),

бойових броньованих машин – 13 942 (+14),

артилерійських систем – 11 836 (+28),

РСЗВ – 1049 (+1),

засоби ППО – 772 (+1),

літаків – 348 (+0),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9 449 (+10),

крилаті ракети – 2 118 (+1),

кораблі /катери – 26 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 15 949 (+57),

спеціальна техніка – 1 946 (+2).



Актуальна статистика втрат ворога станом на 25 квітня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби Сили оборони також завдали ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

На базі під Маріуполем було тривожно

У ніч проти 24 квітня на тимчасово окупованих територіях було тривожно. Зокрема, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що вибухи лунали в селі Бабах-Тарама, що на межі Донецької та Запорізької областей. За словами радника мера, ЗСУ вдарили по місцю базування.

Андрющенко стверджує, що є загиблі та поранені. За попередніми даними, щонайменше 7 загиблих та понад 20 постраждалих. Усі вони – особи офіцерського складу. Після успішного відпрацювання окупанти перемістили особовий склад з ферм та складів у лісосмуги.