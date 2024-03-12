Про це 24 Каналу повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій. До слова, напередодні Сили оборони також знищили ЗРК такого типу.

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Що вдалося знищити

Ворог продовжує зазнавати значних втрат на полі бою. За минулу добу у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" вбито й поранено 420 російських солдатів.

Бійці ЗСУ знищили або пошкодили 38 одиниць техніки: 6 бойових бронемашин, 6 артилерійських систем, 24 автомобілі та засіб протиповітряної оборони – ЗРК "Бук-М2".

Це хороший улов,

– зауважив Лиховій.

Також було знищено старий радянський ЗРК "Стріла-10" та ще один колісний засіб пересування типу баггі, які росіяни використовують уже або замість бронетехніки, або для подолання мінних загороджень.

Окрім цього, українські військові ліквідували 328 БпЛА різних типів, 5 складів боєприпасів, склад паливно-мостильних матеріалів й уразили 2 ворожі бліндажі.

Де ворог проводить піші штурми

На Запорізькому відрізку українські військові за минулу добу відбили сім штурмових дій росіян. На Роботинському виступі ворог вже наступає за інерцією. Адже там наступальний потенціал окупаційної армії виснажився, але очевидно, що перед противником стоїть завдання зрізати Роботинський виступ. Проте дії ворога не мають там успіху.

Окрім Роботинського, ще є Времівський виступ – ще одна територія, яку деокупували Збройні Сили України під час літньої наступальної кампанії минулого року,

– мовив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

Ймовірно, перед росіянами стоїть політичне завдання – спробувати окупувати знову цю територію на межі Запорізької та Донецької областей. Там ворог проводить піші штурми після тривалого затишшя, але все марно.

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