Так, станом на ранок 12 березня загальні втрати Росії вже перевищили 425 тисяч. Про це інформує 24 Канал.
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Втрати агресора
- Особового складу – близько 425 890 (+910),
- танків – 6747 (+8),
- бойових броньованих машин – 12901 (+27),
- артилерійських систем – 10522 (+23),
- РСЗВ – 1016 (+0),
- засобів ППО – 713 (+2),
- літаків – 347 (+0),
- гелікоптерів – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8184 (+43),
- крилатих ракет – 1920 (+1),
- кораблів /катерів – 26 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13870 (+44),
- спеціальної техніки – 1691 (+5).
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Втрати Росії на ранок 12 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ