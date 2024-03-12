Так, станом на ранок 12 березня загальні втрати Росії вже перевищили 425 тисяч. Про це інформує 24 Канал.

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Втрати агресора

  • Особового складу – близько 425 890 (+910),
  • танків – 6747 (+8),
  • бойових броньованих машин – 12901 (+27),
  • артилерійських систем – 10522 (+23),
  • РСЗВ – 1016 (+0),
  • засобів ППО – 713 (+2),
  • літаків – 347 (+0),
  • гелікоптерів – 325 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 8184 (+43),
  • крилатих ракет – 1920 (+1),
  • кораблів /катерів – 26 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13870 (+44),
  • спеціальної техніки – 1691 (+5).

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втрати ворога на 12 березняВтрати Росії на ранок 12 березня / Інфографіка Генштабу ЗСУ