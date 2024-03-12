Так, по состоянию на утро 12 марта общие потери России уже превысили 425 тысяч. Об этом информирует 24 Канал.

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Потери агрессора

  • Личного состава – около 425 890 (+910),
  • танков – 6747 (+8),
  • боевых бронированных машин – 12901 (+27),
  • артиллерийских систем – 10522 (+23),
  • РСЗВ – 1016 (+0),
  • средств ПВО – 713 (+2),
  • самолетов – 347 (+0),
  • вертолетов – 325 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8184 (+43),
  • крылатых ракет – 1920 (+1),
  • кораблей/катеров – 26 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 13870 (+44),
  • специальной техники – 1691 (+5).

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втрати ворога на 12 березняПотери России на утро 12 марта / Инфографика Генштаба ВСУ