Так, по состоянию на утро 12 марта общие потери России уже превысили 425 тысяч. Об этом информирует 24 Канал.
Смотрите также ССО уничтожили новейший вражеский комплекс РЭБ "Палантин" с помощью HIMARS: горячие кадры
Потери агрессора
- Личного состава – около 425 890 (+910),
- танков – 6747 (+8),
- боевых бронированных машин – 12901 (+27),
- артиллерийских систем – 10522 (+23),
- РСЗВ – 1016 (+0),
- средств ПВО – 713 (+2),
- самолетов – 347 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8184 (+43),
- крылатых ракет – 1920 (+1),
- кораблей/катеров – 26 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 13870 (+44),
- специальной техники – 1691 (+5).
Обратите внимание Как Шойгу Крынки "зачистил"․ Каковы масштабы потерь россиян на левобережье Херсонщины – документы
Потери России на утро 12 марта / Инфографика Генштаба ВСУ