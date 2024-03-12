Так, по состоянию на утро 12 марта общие потери России уже превысили 425 тысяч. Об этом информирует 24 Канал.

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Потери агрессора

Личного состава – около 425 890 (+910),

танков – 6747 (+8),

боевых бронированных машин – 12901 (+27),

артиллерийских систем – 10522 (+23),

РСЗВ – 1016 (+0),

средств ПВО – 713 (+2),

самолетов – 347 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8184 (+43),

крылатых ракет – 1920 (+1),

кораблей/катеров – 26 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 13870 (+44),

специальной техники – 1691 (+5).

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Потери России на утро 12 марта / Инфографика Генштаба ВСУ

Это интересно! Россия теряет самолеты в войне против Украины в 20 раз быстрее, чем может изготовить. Об этом недавно заявил старший военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Николас Окотт со ссылкой на пресс-службу британского правительства.