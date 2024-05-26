Російським пропагандистам сприймати такі новини ну дуже неприємно. Вони то кажуть, що у такий спосіб США веде до Третьої світової війни, то вирішують, що Дональд Трамп для них не стане "спасінням", на яке сподівалися, передає 24 Канал.

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Спікер Конгресу США Майк Джонсон підтримав можливість ударів України по Росії американською зброєю. За його словами, США мають дозволити Україні воювати так, як вона того хоче. Після того й держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що саме за Києвом буде кінцеве рішення, чи використовувати американське озброєння для ударів по Росії, чи ні.

Крім того, голова комітету Палати представників США в закордонних справах республіканець Майкл Маккол навіть демонстрував на карті, де можна використовувати ATACMS різної дальності по скупченню росіян біля кордонів з Україною.

Реакція пропагандистів

У Росії якось не дуже радісно сприйняли такі заяви.

"Боже, я бачила цю карту, у мене рука стиснулась, всередині все стиснулось, все кипіло, як я на це дивилась", – каже одна з кремлівських пропагандисток.

Пропагандистку Ольгу Скабєєву взагалі "порвало" від таких заяв.

Поки офіційного дозволу на удари немає, але перед адміністрацією Білого дому стоїть непростий вибір: дати сигнал Третій світовій війні чи все ж зупинитися. Просто для розуміння: і спікер Конгресу Джонсон, і глава комітету Маккол – республіканці. При чому не просто представники однієї партії, а й одного крила – близького до Трампа. І вони "за" удари по росіянах,

– обурилась Скабєєва.

Ще кілька місяців тому російська пропаганда так раділа витівкам спікера Джонсона і співала оди Дональду Трампу, мовляв, прийде – порядок наведе. Але щось пішло не так.

"Це погана історія. Тому що всі, хто зараз виступають за дозвіл бити по Росії, є республіканцями. Я вже задумався, може, коли Путін в інтерв'ю Такеру Карлсону сказав, що Байден для нас кращий, то це не було тролінгом? Зараз республіканці є більш войовничими...", – поділився своїми "відкриттями" оглядач видання "Коммерсантъ".

Ймовірно, тепер соратники Трампа вирішили показати, що це демократи роблять недостатньо для перемоги України. Так чи інакше, нам такі "змагання" подобаються.