Российским пропагандистам воспринимать такие новости ну очень неприятно. Они то говорят, что таким образом США ведет к Третьей мировой войне, то решают, что Дональд Трамп для них не станет "спасением", на которое надеялись, передает 24 Канал.

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Спикер Конгресса США Майк Джонсон поддержал возможность ударов Украины по России американским оружием. По его словам, США должны позволить Украине воевать так, как она того хочет. После того и госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что именно за Киевом будет конечное решение, использовать ли американское вооружение для ударов по России, или нет.

Кроме того, председатель Комитета Палаты представителей США по иностранным делам республиканец Майкл Маккол даже демонстрировал на карте, где можно использовать ATACMS различной дальности по скоплению россиян у границ с Украиной.

Реакция пропагандистов

В России как-то не очень радостно восприняли такие заявления.

"Боже, я видела эту карту, у меня рука сжалась, внутри все сжалось, все кипело, как я на это смотрела", – говорит одна из кремлевских пропагандисток.

Пропагандистку Ольгу Скабееву вообще "порвало" от таких заявлений.

Пока официального разрешения на удары нет, но перед администрацией Белого дома стоит непростой выбор: дать сигнал Третьей мировой войне или все же остановиться. Просто для понимания: и спикер Конгресса Джонсон, и глава комитета Маккол – республиканцы. При чем не просто представители одной партии, но и одного крыла – близкого к Трампу. И они "за" удары по россиянам,

– возмутилась Скабеева.

Еще несколько месяцев назад российская пропаганда так радовалась выходкам спикера Джонсона и пела оды Дональду Трампу, мол, придет – порядок наведет. Но что-то пошло не так.

"Это плохая история. Потому что все, кто сейчас выступает за разрешение бить по России, являются республиканцами. Я уже задумался, может, когда Путин в интервью Такеру Карлсону сказал, что Байден для нас лучший, то это не было троллингом? Сейчас республиканцы более воинственны...", – поделился своими "открытиями" обозреватель издания "Коммерсантъ".

Вероятно, теперь соратники Трампа решили показать, что это демократы делают недостаточно для победы Украины. Так или иначе, нам такие "соревнования" нравятся.