Журналісти Defense Express зазначили, що один із літаків належав елітній російській пілотажній групі "Русские Витязи". Саме вони беруть у різноманітних авіашоу російських загарбників.

До теми Уразили щонайменше два літаки: з'явилися фотодокази удару БпЛА по аеродрому "Кущевська"

У "Кущевській" було знищено літак групи "Русские Витязи"

Журналісти нагадали, що ще у ніч на 19 травня українські дрони успішно атакували російський аеродром у станиці Кущевська Краснодарського краю. Це летовище розташоване за 250 кілометрів від лінії фронту.

У виданні підкреслюють, що хоча це є навчально-тренувальною 195 авіабазою, там тепер базується бойова фронтова авіація, включно із бомбардувальниками Су-34.

Водночас журналісти "Радіо Свободи" опублікували супутникові знімки, на яких вже зафіксовано результат атаки на авіабазу "Кущевська". На кадрах зафіксовано пошкодження літаків, які були ідентифіковані, як фронтовий бомбардувальник Су-34 та винищувачі Су-27 та Су-30.



На авіабазі "Кущевська" могли знищити літак групи "Русские Витязи" / Фото Defense Express

Додаткову увагу можливо приділити літаку, який позначений, як Су-27. Бо він має стандартне забарвлення у кольорах пілотажної групи "Русские Витязи",

– мовиться у матеріалі.

Журналісти зазначили, що ця група дійсно експлуатує Су-27, при цьому, як чотири одномісні Су-27П, так і два двомісні Су-27УБ. Але у 2016 році "Русские Витязи" отримали вісім Су-30СМ.

Але на Су-27, за даними видання, російські загарбники політали не так і довго. Бо з 2019 року вони почали пересідати на Су-35, який на супутникових знімках буде виглядати так саме, як і Су-27П.

"Тому питання ідентифікації залишаємо за дужками до появи додаткової інформації. Але сам факт появи на бойовій авіабазі одного літака пілотажної групи – вкрай цікавий. І може натякати на те, що з винищувачами у Росії не все так ідеалізовано, як вони намагаються показати", – пишуть у Defense Express.

Варто зазначити, що удар на авіабазу "Кущевська" не став несподіванкою для ворога. Адже ще 27 квітня ця сама авіабаза потрапила під удар українських дронів. Тоді, як мінімум, вдалось знищили склад з російськими уніфікованими модулями планування та корекції.

Зверніть увагу! Журналісти "Радіо Свобода" показали наслідки атаки на аеродром "Кущевська", який атакували дрони СБУ 19 травня. Супутникові знімки підтверджують, що під час атаки були пошкоджені російські винищувачі. На момент удару на летовищі перебували десятки таких літаків, як Су-34, Су-25, Су-27 та МіГ-29.