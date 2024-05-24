Як повідомляють джерела 24 Каналу, на момент удару на летовищі перебували десятки таких літаків, як Су-34, Су-25, Су-27 та МіГ-29.

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Скільки винищувачів вдалося уразити

Відповідно до супутникових знімків, Україна змогла пошкодити щонайменше два російських винищувачі. Йдеться про Су-27 та Су-34. Таку думку висловив авіаексперт Анатолій Храпчинський.

БпЛА атакували військовий аеродром у Краснодарському краї / Фото "Схеми"

За словами фахівця, на знімках видно Су-34 з пошкодженими або знятими крилами, а також явно пошкоджений Су-27 в іншій частині аеродрому. Крім того, пошкоджень міг зазнати Су-30, який розташований поряд із Су-27.

Атака БпЛА на аеродром "Кущевська": дивіться відео

Опубліковані кадри свідчать, що після атаки БпЛА значну частину російських винищувачів прибрали з аеродрому "Кущевська".

Що пошкодили дрони уночі 19 травня / "Схеми"

Храпчинський уточнив, що аеродром "Кущевська" – це навчальна база Краснодарського вищого військового авіаційного училища, де Росія готувала майбутніх льотчиків. Однак наразі країна – агресорка використовує це летовище і для атак на українські позиції.

Атака на Росію 19 травня: що відомо