Как сообщают источники 24 Канала, на момент удара на аэродроме находились десятки таких самолетов, как Су-34, Су-25, Су-27 и МиГ-29.
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Сколько истребителей удалось поразить
Согласно спутниковым снимкам, Украина смогла повредить по меньшей мере два российских истребителя. Речь идет о Су-27 и Су-34. Такое мнение высказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский.
БПЛА атаковали военный аэродром в Краснодарском крае / Фото "Схемы"
По словам специалиста, на снимках видно Су-34 с поврежденными или снятыми крыльями, а также явно поврежденный Су-27 в другой части аэродрома. Кроме того, повреждениям мог получить Су-30, который расположен рядом с Су-27.
Атака БПЛА на аэродром "Кущевская": смотрите видео
Опубликованные кадры свидетельствуют, что после атаки БПЛА значительную часть российских истребителей убрали с аэродрома "Кущевская".
Что повредили дроны ночью 19 мая / "Схемы"
Храпчинский уточнил, что аэродром "Кущевская" – это учебная база Краснодарского высшего военного авиационного училища, где Россия готовила будущих летчиков. Однако сейчас страна-агрессор использует этот аэродром и для атак на украинские позиции.
Атака на Россию 19 мая: что известно
- Ночью дроны СБУ атаковали российский аэродром "Кущевская".
- Также беспилотники поразили и Славянский НПЗ. Руководство объекта заявило, что завод остановил свою работу.
- По меньшей мере три дрона ГУР отработали по Выборской нефтебазе в Ленинградской области. В результате атаки были уничтожены три резервуара с горючим.
- Тогда же Военно-морские силы ударили по российскому тральщику "Ковровец". Это корабль специализируется на поиске, обнаружении и уничтожении морских мин.