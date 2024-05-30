Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что именно британцы, а не американцы, дали Украине больше дальнобойного оружия. Чего стоят только ракеты Storm Shadow, которые уже использовали для нанесения ударов по территории России.

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Украина подала хороший пример

Валерий Клочок отметил, что для Украины позиция Европы сейчас гораздо важнее, чем США, хотя Белый Дом нельзя недооценивать, потому что они в целом задают потребность. И отношение американцев к войне в Украине начало меняться после мощных заявлений Энтони Блинкена.

Блинкен был в Украине с визитом и видел все ужасы, которые совершаются россиянами в Украине. Он прекрасно понимает, что происходит на Харьковщине, какие там есть угрозы, как стирают с лица земли мирный миллионный город без всякой причины и провокации, которая могла бы засвидетельствовать, что мы угрожаем чем-то России. Хотя уже есть чем и за что ей угрожать,

– сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Он добавил, что такой международный контекст сдвинул с места дискуссию о легитимности Украины наносить удары по территории России в положительном направлении. Но это произошло не потому, что американцы или европейцы внезапно передумали.

Валерий Клочок подчеркнул, что Украина продемонстрировала Западу, что россиян можно и стоит не бояться, и эта демонстрация и убеждение стали возможным только после того, как ВСУ, СБУ и Главное управление разведки начали наносить своим оружием удары в глубину по территории России.

На это отреагировали и американские военные аналитики, которые, как пишет The Washington Post, очень смущены, потому что стратегическая мощность России, а именно вопрос выявления ранних целей, которые могут долетать в воздушное пространство России, ставится под сомнение.

В Европе присутствует страх, и сейчас именно мы убеждаем мир, что России не стоит бояться, ей стоит противостоять, ее надо бить и уничтожать российского врага как на территории Украины, так и на территории России. И ничего страшного в этом нет, потому что это нормально,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Он убежден, что именно благодаря тому, что Украина продемонстрировала умение уменьшать способности России непосредственно на их территории, после чего ничего не произошло, меняется риторика западных политиков. Но это делается не очень быстро, потому что политика Запада в этой части довольно инфантильная.

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