Об этом 24 Каналу сказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что российский диктатор сделал все, что мог, но уже даже не работают угрозы ядерного шантажа.

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Когда может произойти перелом войны

По мнению российского оппозиционного журналиста, сейчас началась завершающая стадия войны. Однако, это не означает, что в 2024 году война завершиться.

Я думаю, шансы на это (завершение войны – 24 Канал) небольшие. Хотя это все настолько непредсказуемо. Так же как плохо было предсказано начало войны. Очень многое зависит от степени безумия Путина. Это как раз самая непредсказуемая сфера, потому что мы не психиатры, мы не знаем, в каком состоянии его психика и насколько неожиданные поступки он может делать,

– сказал Яковенко.

По его словам, перелом в войне может наступить в этом году. Однако это напрямую зависит от того, настолько западные союзники будут выполнять свои обязанности. К сожалению, пока что есть серьезная задержка.

"Те же самолеты F-16, как выяснилось, большинство партнеров собираются давать только в 2025 году. Это тоже серьезно меняет ход событий и уменьшает оптимизм. Но в целом вектор войны понятно, в какую сторону склоняется. Думаю, конец войны просматривается, но точно не в этом году", – добавил российский оппозиционный журналист.

Важно! В Бельгии объявили, что первые самолеты F-16 уже должны быть поставлены до конца 2024 года.

Что сейчас происходит в России