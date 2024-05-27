Журналисты The New York Times обозначили причины, почему российский президент проводит эти чистки. Там отметили, что периодические возмущения из-за некомпетентности и коррупции в верхушке российской армии препятствуют военным усилиям от начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

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Путин решил действовать

Когда российские силы потеряли позиции вокруг столицы Украины, потребность в изменениях была обнажена. Она лишь возросла после того, как через несколько месяцев оккупантов выгнали за пределы Харьковской области. И после того, как лидер наемников Евгений Пригожин направил своих людей в Москву, жалуясь на глубокую гниль и бездарность верхушки российских войск, Путин, казалось, был вынужден ответить.

Путин не делал никаких публичных шагов, которые можно было бы расценить, как подтверждение критики. Он не менял генералов и оставлял руководство на своих местах до недавнего времени.

Когда кризис на поле боя якобы позади, а Пригожин мертв, российский лидер решил действовать, сменив министров обороны впервые за более чем десять лет. Кроме этого, начались аресты среди чиновников министерства.

Эти шаги начали крупнейшую реконструкцию в минобороны России. Кроме этого, это также подтвердило желание Путина избегать больших, оперативных изменений в разгар кризиса, а вместо этого действовать в менее заметное время по собственному выбору.

Мы должны понимать, что Путин – человек упрямый и не очень гибкий. Он считает, что слишком быстрая и быстрая реакция на меняющуюся ситуацию является признаком слабости,

– сказал Аббас Галлямов, бывший спичрайтер Путина, который сейчас живет за пределами России.

Время последних шагов Путина, скорее всего, свидетельствует о том, что он имеет большую уверенность относительно своих перспектив на поле боя в Украине и своей власти в начале своего пятого президентского срока.

В изменениях нуждались с первых дней

Российские войска достигают определенных успехов в Украине. Руководство Кремля настроено оптимистично.

Они, скорее всего, считают ситуацию в силах достаточно стабильной, чтобы наказать некоторых в военном руководстве за ее предыдущие неудачи,

– сказал Майкл Кофман, эксперт по российской армии.

Спрос на изменения в верхушке российской армии сдерживали с первых дней вторжения. Тогда распространялись истории о российских солдатах, которые шли на войну без надлежащей пищи и снаряжения.

Гнев закончился прекращением восстания Пригожина. Он навеял коррупцию на высшем уровне российским рядам и общественности, критикуя Шойгу и генерала Герасимова. Его неудачный мятеж показал, что проблемы в министерстве обороны под руководством Шойгу, чрезвычайно серьезны и что население требует обновления.

Владимир Путин теперь, похоже, выступает против тех же чиновников, против которых выступал Пригожин.

Кто попал под чистку

Первым предвестником изменений стал арест Тимура Иванова, протеже Шойгу и заместителя министра обороны, ответственного за проекты военного строительства. Его российские власти обвинили в получении крупной взятки. Он отрицает правонарушения.

Тогда Кремль объявил, что он сменил Шойгу и выбрал Белоусова, одного из своих давних советников по экономическим вопросам, новым министром обороны. Шойгу перевели руководить Советом Безопасности России, где он все еще будет иметь доступ к президенту, но не будет иметь прямого контроля над деньгами.

Белоусов не имеет военного опыта. Но он может похвастаться относительно чистым имиджем и долгой правительственной карьерой, незапятнанной крупными коррупционными скандалами.

Если вы хотите выиграть войну, коррупция в больших масштабах, которая влияет на результаты на поле боя, по крайней мере теоретически, не является чем-то, чего вы хотите,

– сказала Мария Энгквист, заместитель руководителя отдела исследований России и Евразии в Swedish Defense Research.

В то же время она назвала коррупцию в России "особенностью", а не ошибкой. По ее словам, коррупция является инструментом получения влияния, но она также может быть использована против вас в любой момент, в зависимости от того, говорите ли вы неправильную вещь в неправильное время или принимаете неправильное решение в неправильное время.

В мае аресты в министерстве обороны участились: по обвинениям в коррупции задержаны еще четыре высокопоставленных генерала и чиновников обороны. Дмитрий Песков, представитель Кремля, отрицал, что аресты являются "кампанией".

Обвинения в коррупции против высокопоставленных чиновников Министерства обороны сопровождаются обещаниями больших финансовых и социальных льгот рядовым солдатам. Это очевидная попытка улучшить моральный дух и успокоить критиков-популистов.

Не только коррупция

В первом выступлении после назначения на должность министра обороны Белоусов описал свои планы по сокращению бюрократии и улучшению доступа ветеранов войны к медицинским и другим социальным услугам.Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин и министр финансов Антон Силуанов выразили поддержку освобождения бойцов в Украине от предложенного повышения налога на доходы.

Вряд ли аресты высокопоставленных лиц искоренят масштабную коррупцию в российском военном ведомстве, но они могут заставить чиновников дважды подумать, прежде чем совершать кражи в особо крупных размерах, по крайней мере на определенный период.

Кроме антикоррупционного послания, по крайней мере один из арестов, похоже, был направлен на сведение политических счетов.

Генерал-майор Иван Попов, высокопоставленный российский командир, который возглавлял силы, сдерживавшие контрнаступление Украины, упрекнул российскому военному руководству после его отстранения от должности. Его задержали по обвинению в мошенничестве. Он отрицает правонарушения.