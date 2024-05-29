После так называемой "инаугурации" глава Кремля посетил Китай, Беларусь, а сейчас находится в Узбекистане. В эфире 24 Канала военный эксперт Олег Жданов предположил, о чем свидетельствуют внезапные зарубежные визиты диктатора.
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Армии России нужна тяжелая техника
Сейчас Россия продолжает налаживать военное сотрудничество с "дружественными" странами.
По моему мнению, Путин ищет оружие,
– сказал Жданов.
В то же время российский диктатор понимает, что наращивание ВПК тоже нужно. В частности, россияне собираются нарастить производство "Шахедов". Враг хочет увеличить количество производства беспилотников почти на треть в месяц – довести до 6 тысяч в год.
Однако сейчас России нужно тяжелое оружие, в частности, танки, боевые бронированные машины, артиллерия и тому подобное. Именно этого сейчас не хватает агрессору.
"Россияне не могут произвести много тяжелого оружия. Сейчас ВСУ только за месяц могут сжечь сколько танков, сколько оккупанты произведут за год. Я думаю, что Путин объезжает эти страны, пытаясь договориться о поставках оружия", – добавил военный эксперт.
К слову, Узбекистан – страна, которая производит больше всего в мире хлопка, что подходит для производства артиллерийских снарядов.
Кто и как помогает России оружием
- В Минобороны Великобритании считают, что Китай работает над передачей летального оружия России. Говорится об оружии, которое в дальнейшем агрессор будет использовать в войне против Украины.
- КНДР стала постоянной союзницей России и предоставляет ей огромное количество вооружения, которое оккупанты применяют против украинцев. По данным BBC, из КНДР в Россию было отправлено по меньшей мере 7 000 контейнеров, наполненных более чем миллионом снарядов и ракет "Град".
- Также Кремль планирует подписать соглашение с Вооруженными силами Судана по об обмене оружием для своего логистического хаба в Порт-Судане на Красном море.