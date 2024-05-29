Після так званої "інавгурації" глава Кремля відвідав Китай, Білорусь, а зараз перебуває в Узбекистані. В етері 24 Каналу військовий експерт Олег Жданов припустив, про що свідчать раптові закордонні візити диктатора.
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Армія Росії треба важка техніка
Зараз Росія продовжує налагоджувати військову співпрацю з "дружніми" країнами.
На мою думку, Путін шукає зброю,
– мовив Жданов.
Водночас російський диктатор розуміє, що нарощування ВПК теж потрібно. Зокрема, росіяни збираються наростити виробництво "Шахедів". Ворог хоче збільшити кількість виробництва безпілотників майже на третину на місяць – довести до 6 тисяч на рік.
Однак наразі Росії потрібна важка зброя, зокрема, танки, бойові броньовані машини, артилерія тощо. Саме цього зараз не вистачає агресору.
"Росіяни не можуть виробити багато важкої зброї. Зараз ЗСУ лише за місяць можуть спалити скільки танків, скільки окупанти вироблять за рік. Я думаю, що Путін об'їжджає ці країни, намагаючись домовитися про постачання зброї", – додав військовий експерт.
До слова, Узбекистан – країна, яка виробляє найбільше у світі бавовни, що підходить для виробництва артилерійських снарядів.
Хто та як допомагає Росії зброєю
- У Міноборони Великої Британії вважають, що Китай працює над передачею летальної зброї Росії. Мовиться про зброю, яку надалі агресор буде використовувати у війні проти України.
- КНДР стала постійною союзницею Росії та надає їй величезну кількість озброєння, яке окупанти застосовують проти українців. За даними BBC, з КНДР до Росії було відправлено щонайменше 7 000 контейнерів, наповнених більш ніж мільйоном снарядів та ракет "Град".
- Також Кремль планує підписати угоду зі Збройними силами Судану щодо обміну зброєю для свого логістичного хабу в Порт-Судані на Червоному морі.