Раніше у світі називали різну кількість озброєння, яке КНДР надає Росії. Однак та цифра, яку озвучив представник США при ООН Роберт Вуд, ймовірно, перевищує усі попередні.
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Скільки контейнерів Росія закупила у Північної Кореї
Роберт Вуд заявив, що російські сили неодноразово використовували балістичні ракети, отримані від Північної Кореї, для того, аби завдавати цинічних та підступників ударів по території нашої держави та її населенню.
За словами представника Сполучених Штатів у ООН, станом на сьогодні офіційно зафіксовано понад десяток подібних випадків, коли КНДР надавала Росії зброю.
Так, як розповів Вуд, наразі відомо, що Росія в період з грудня 2023 року закупила понад 11 тисяч контейнерів із боєприпасами, відповідними військовим матеріалами з КНДР у порушення збройового ембарго.
Раніше журналісти BBC розкрили дані, скільки ракет КНДР передала Росії як допомогу у війні проти України. За даними видання, з КНДР до Росії було відправлено щонайменше 7 000 контейнерів, наповнених більш ніж мільйоном снарядів та ракет "Град".
КНДР постачає Росії озброєння
- Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що основний військовий союзник Росії – це Північна Корея, яка постачає росіянам величезні обсяги озброєння. Без цієї допомоги країні-агресору буде критично важко воювати.
- За даними південнокорейських ЗМІ, які посилаються на міністерство оборони країни, Росія отримала велику кількість озброєння від Кім Чен Ина. Пхеньян вже відправив до Росії 6700 контейнерів зі снарядами.
- Окрім боєприпасів, Росія отримує ракети. Загалом окупанти випустили по Україні 50 ракет, отриманих від КНДР. Йдеться про північнокорейські ракети типу Hwasong 11 дуже низької якості.
- Водночас Китай надає причал для російського вантажного судна, яке причетне до поставок північнокорейської зброї до країни-агресорки. Так, російське судно "Ангара" стоїть на якорі у китайському порту в східній провінції Чжецзян з лютого 2024 року.
- Командувач Тихоокеанських сухопутних військ США Чарльз Флінн розповів, що постачанням своїх балістичних ракет Росії Північна Корея отримала рідкісний шанс перевірити свою зброю в бою. Таким чином КНДР використовує Україну як полігон для своєї зброї.