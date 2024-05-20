Ранее в мире называли разное количество вооружения, которое КНДР предоставляет России. Однако та цифра, которую озвучил представитель США при ООН Роберт Вуд, вероятно, превышает все предыдущие.
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Сколько контейнеров Россия закупила у Северной Кореи
Роберт Вуд заявил, что российские силы неоднократно использовали баллистические ракеты, полученные от Северной Кореи, для того, чтобы наносить циничные и коварные удары по территории нашего государства и его населению.
По словам представителя Соединенных Штатов в ООН, по состоянию на сегодня официально зафиксировано более десятка подобных случаев, когда КНДР предоставляла России оружие.
Так, как рассказал Вуд, пока известно, что Россия в период с декабря 2023 года закупила более 11 тысяч контейнеров с боеприпасами, соответствующими военным материалами из КНДР в нарушение оружейного эмбарго.
Ранее журналисты BBC раскрыли данные, сколько ракет КНДР передала России в качестве помощи в войне против Украины. По данным издания, из КНДР в Россию было отправлено по меньшей мере 7 000 контейнеров, наполненных более чем миллионом снарядов и ракет "Град".
КНДР поставляет России вооружение
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что основной военный союзник России – это Северная Корея, которая поставляет россиянам огромные объемы вооружения. Без этой помощи стране-агрессору будет критически трудно воевать.
- По данным южнокорейских СМИ, которые ссылаются на министерство обороны страны, Россия получила большое количество вооружения от Ким Чен Ына. Пхеньян уже отправил в Россию 6700 контейнеров со снарядами.
- Кроме боеприпасов, Россия получает ракеты. В общем оккупанты выпустили по Украине 50 ракет, полученных от КНДР. Речь идет о северокорейских ракетах типа Hwasong 11 очень низкого качества.
- В то же время Китай предоставляет причал для российского грузового судна, которое причастно к поставкам северокорейского оружия в страну-агрессора. Так, российское судно "Ангара" стоит на якоре в китайском порту в восточной провинции Чжэцзян с февраля 2024 года.
- Командующий Тихоокеанских сухопутных войск США Чарльз Флинн рассказал, что поставкой своих баллистических ракет России Северная Корея получила редкий шанс ппроверить свое оружие в бою. Таким образом КНДР использует Украину как полигон для своего оружия.