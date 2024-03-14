Руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков отметил, что в целом Россия выпустила по Украине 50 северокорейских ракет. В частности, свое вооружение враг применил Hwanson 11 по шести регионам нашего государства.

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Ракеты КНДР, выпущены по Украине, низкого качества

По словам Фильчакова ракета типа Hwanson 11 очень низкого качества. Так, это вооружение отличается от ракет типа "Искандер" и имеет несовершенную систему управления.

Дальность полета (Hwanson 11 – 24 Канал) достигает 700 километров, тогда как "Искандер" бьет на расстояние до 250 километров. Зафиксировано много случаев, когда Hwasong взрывается в воздухе,

– рассказал руководитель прокуратуры.

В своем заявлении Фильчаков подчеркнул, что власти Харьковской области официально подтвердили единственный случай применения Россией ракет из КНДР по региону.

Обломок ракеты КНДР, который пустили россияне по Украине / Фото АрмияInform

К тому же он сообщил, что еще два случая были задокументированы 7 февраля в Слободском районе, где Россия, как сообщается, использовала аналогичное оружие. Это утверждение подтверждается обнаруженной маркировкой на обломках ракет. Ожидаются результаты расследования.

Россия обстреливает Украину ракетами из КНДР