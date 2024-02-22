Служба безопасности задокументировала, что Россия атакует гражданскую инфраструктуру Украины с применением дальнобойного вооружения Северной Кореи, а именно баллистическими ракетами типа Hwasong-11 (KN-23/24).

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Последствия атак северокорейскими ракетами

По данным следствия, российские войска выпустили по Украине более 20 северокорейских средств поражения. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 24 мирных жителя, еще более 100 гражданских получили тяжелые ранения.

Один из первых фактов применения агрессором баллистики КНДР зафиксировали 30 декабря 2023 года во время обстрела Запорожья.

Следующий удар северокорейскими ракетами оккупанты совершили в начале января этого года по многоквартирному дому в Киеве. Тогда от вражеской атаки погибли 4 жителей столицы, еще более 50 – находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, россияне ударили баллистикой КНДР по жилым домам пяти прифронтовых поселков Донецкой области, что привело к гибели 17 мирных жителей.

Также захватчики выпустили северокорейские ракеты по частным домам жителей Харькова и тем самым убили трех гражданских. Еще более 60 харьковчан получили тяжелые ранения.

Открыты уголовные производства

В СБУ показали фото обломков северокорейских ракет, которые враг запускал по Украине.

Обломки ракет Hwasong-11: фото СБУ

В Службе безопасности сообщили, что сейчас документируют все факты обстрелов этими ракетами по гражданской инфраструктуре. Службы безопасности проводят расследование в рамках уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по статьям 111-2 и 438 – пособничество государству-агрессору и нарушение законов и обычаев войны.

Правоохранители проводят комплексные мероприятия, чтобы установить обстоятельства преступлений и привлечь виновных к ответственности.

Среди прочего, устанавливаются логистические маршруты поставки вооружения КНДР на территорию России.

