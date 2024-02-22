Служба безопасности задокументировала, что Россия атакует гражданскую инфраструктуру Украины с применением дальнобойного вооружения Северной Кореи, а именно баллистическими ракетами типа Hwasong-11 (KN-23/24).
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Последствия атак северокорейскими ракетами
По данным следствия, российские войска выпустили по Украине более 20 северокорейских средств поражения. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 24 мирных жителя, еще более 100 гражданских получили тяжелые ранения.
- Один из первых фактов применения агрессором баллистики КНДР зафиксировали 30 декабря 2023 года во время обстрела Запорожья.
- Следующий удар северокорейскими ракетами оккупанты совершили в начале января этого года по многоквартирному дому в Киеве. Тогда от вражеской атаки погибли 4 жителей столицы, еще более 50 – находятся в тяжелом состоянии.
- Кроме того, россияне ударили баллистикой КНДР по жилым домам пяти прифронтовых поселков Донецкой области, что привело к гибели 17 мирных жителей.
- Также захватчики выпустили северокорейские ракеты по частным домам жителей Харькова и тем самым убили трех гражданских. Еще более 60 харьковчан получили тяжелые ранения.
Открыты уголовные производства
В СБУ показали фото обломков северокорейских ракет, которые враг запускал по Украине.
Обломки ракет Hwasong-11: фото СБУ
В Службе безопасности сообщили, что сейчас документируют все факты обстрелов этими ракетами по гражданской инфраструктуре. Службы безопасности проводят расследование в рамках уголовных производств по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по статьям 111-2 и 438 – пособничество государству-агрессору и нарушение законов и обычаев войны.
Правоохранители проводят комплексные мероприятия, чтобы установить обстоятельства преступлений и привлечь виновных к ответственности.
Среди прочего, устанавливаются логистические маршруты поставки вооружения КНДР на территорию России.