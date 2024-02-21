Об этом рассказал Александр Рувин, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз. И, по его словам, ракеты "Циркон" не являются "чудо-оружием", не соответствуют характеристикам, о которых заявляли россияне.

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Подтвердить это удалось путем анализа данных маркировки частей и обломков реактивного двигателя и рулевых механизмов ракет, идентификации узлов и деталей, особенностей соответствующего типа оружия.

Кроме того, по словам Рувина, болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью "Циркона". В то же время микроэлектроника почти не сохранилась и практически не поддается анализу из-за физических повреждений.

Значительная фрагментация ракеты затрудняет идентификацию, однако уже можем сказать, что характеристики оружия не соответствуют действительности. После завершения всех исследований сможем предоставить финализированный вывод,

– сообщил Александр Рувин.

Относительно того, можно ли установить по обломкам ракеты дату ее изготовления, специалист объяснил, что это зависит от информации, которую удается получить.

Так, иногда дата изготовления считывается с маркировки, а иногда специалисты работают с идентификацией элементов.

"Самая распространенная практика – это значение квартала и года даты производства, номера изделия партии и подобные данные. Скажем, если электронный компонент был изготовлен в 2023 году, то соответственно ракета в которой он содержался была собрана не ранее этой даты", – добавил Рувин.

Обстрел Киева 7 февраля: главное

Россияне применили "Циркон" во время атаки на столицу 7 февраля. В результате попадания обломков одной из выпущенных россиянами ракет в многоэтажку в Голосеевском районе погибли пять человек, десятки – получили ранения.

Впервые россияне использовали ракету "Циркон" 2 января, тоже во время обстрела Киева и области. Тогда в Вишневом, Киевской области, в поле были обнаружены обломки сбитой ракеты. Специалисты подтвердили, что это был "Циркон".