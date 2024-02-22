Служба безпеки задокументувала, що Росія атакує цивільну інфраструктуру України із застосуванням далекобійного озброєння Північної Кореї, а саме балістичними ракетами типу Hwasong-11 (KN-23/24)

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Наслідки атак північнокорейськими ракетами

За даними слідства, російські війська випустили по Україні понад 20 північнокорейських засобів ураження. Унаслідок цих обстрілів загинули щонайменше 24 мирні жителі, ще понад 100 цивільних зазнали тяжких поранень.

Один з перших фактів застосування агресором балістики КНДР зафіксували 30 грудня 2023 року під час обстрілу Запоріжжя.

Наступний удар північнокорейськими ракетами окупанти здійснили на початку січня цього року по багатоквартирному будинку у Києві. Тоді від ворожої атаки загинуло 4 мешканців столиці, ще понад 50 – перебувають у важкому стані.

Крім того, росіяни вдарили балістикою КНДР по житлових будинках п'ятьох прифронтових селищ Донецької області, що призвело до загибелі 17 мирних жителів.

Також загарбники випустили північнокорейські ракети по приватних оселях мешканців Харкова і тим самим вбили трьох цивільних громадян. Ще понад 60 харків'ян зазнали важких поранень.

Відкрито кримінальні провадження

В СБУ показали фото уламків північнокорейських ракет, які ворог запускав по Україні.

Уламки ракет Hwasong-11: фото СБУ

У Службі безпеки повідомили, що наразі документують всі факти обстрілів цими ракетами по цивільній інфраструктурі. Служба безпеки проводить розслідування у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України: за ⁠статями 111-2 та 438 – пособництво державі-агресору і порушення законів та звичаїв війни.

Правоохоронці проводять комплексні заходи, щоб встановити обставини злочинів та притягнути винних до відповідальності.

Серед іншого, встановлюються логістичні маршрути постачання озброєння КНДР на територію Росії.