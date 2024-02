Россия уже несколько раз била по Украине северокорейскими баллистическими ракетами, в которых нашли сотни компонентов, принадлежащих американским и европейским компаниям. Согласно проведенному анализу, они содержат электронные компоненты, изготовленные мировыми компаниями, такими как Siemens, Fairchild и другими.

Смотрите также Россия "купается" в снарядах от КНДР: Сеул назвал ошеломляющую цифру

Что нашли в ракетах от КНДР

В ракетах, которые приземлились в Оболонском районе Киева в феврале, содержатся электронные компоненты европейских, западных, японских и китайских компаний.

Какие иностранные компоненты были найдены:

микроконтроллеры;

флеш-накопители памяти;

преобразователи;

источники питания;

усилители;

антенны для приема спутникового сигнала и прочее.

Среди производителей электронных компонентов, которые Северная Корея использовала при создании баллистических ракет, можно выделить компании, такие как немецкая Siemens, американские Fairchild Semiconductor International, Inc. и Analog Devices, Inc, японская NSK Ltd. / NSK Automation, китайский ZHONGKEWEI.

Иностранные компоненты, что нашли в ракетах КНДР / фото "Украинской правды"

Что известно о ракетах из КНДР