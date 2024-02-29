Россия уже несколько раз била по Украине северокорейскими баллистическими ракетами, в которых нашли сотни компонентов, принадлежащих американским и европейским компаниям. Согласно проведенному анализу, они содержат электронные компоненты, изготовленные мировыми компаниями, такими как Siemens, Fairchild и другими.
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Что нашли в ракетах от КНДР
В ракетах, которые приземлились в Оболонском районе Киева в феврале, содержатся электронные компоненты европейских, западных, японских и китайских компаний.
Какие иностранные компоненты были найдены:
- микроконтроллеры;
- флеш-накопители памяти;
- преобразователи;
- источники питания;
- усилители;
- антенны для приема спутникового сигнала и прочее.
Среди производителей электронных компонентов, которые Северная Корея использовала при создании баллистических ракет, можно выделить компании, такие как немецкая Siemens, американские Fairchild Semiconductor International, Inc. и Analog Devices, Inc, японская NSK Ltd. / NSK Automation, китайский ZHONGKEWEI.
Иностранные компоненты, что нашли в ракетах КНДР / фото "Украинской правды"
Что известно о ракетах из КНДР
- 22 февраля 2024 года Служба безопасности Украины окончательно сняла все вопросы и сообщила, что Россия действительно использует ракеты из КНДР. Установлено, что Россия активно использует баллистические ракеты типа Hwasong-11 (KN-23/24), которые производятся на территории КНДР.
- Начиная с конца декабря 2023 года, Москва запустила по меньшей мере 24 баллистические ракеты Kn-23/24 из Северной Кореи по Украине. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
- Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик сообщил на брифинге для местных СМИ, что отправленные Северной Кореей контейнеры в Россию могут содержать более 3 миллионов артиллерийских снарядов калибра 152 мм или 500 тысяч снарядов калибра 122 мм.