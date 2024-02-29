Россия уже несколько раз била по Украине северокорейскими баллистическими ракетами, в которых нашли сотни компонентов, принадлежащих американским и европейским компаниям. Согласно проведенному анализу, они содержат электронные компоненты, изготовленные мировыми компаниями, такими как Siemens, Fairchild и другими.

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Что нашли в ракетах от КНДР

В ракетах, которые приземлились в Оболонском районе Киева в феврале, содержатся электронные компоненты европейских, западных, японских и китайских компаний.

Какие иностранные компоненты были найдены:

  • микроконтроллеры;
  • флеш-накопители памяти;
  • преобразователи;
  • источники питания;
  • усилители;
  • антенны для приема спутникового сигнала и прочее.

Среди производителей электронных компонентов, которые Северная Корея использовала при создании баллистических ракет, можно выделить компании, такие как немецкая Siemens, американские Fairchild Semiconductor International, Inc. и Analog Devices, Inc, японская NSK Ltd. / NSK Automation, китайский ZHONGKEWEI.

Иностранные компоненты, что нашли в ракетах КНДР / фото "Украинской правды"

Что известно о ракетах из КНДР

  • 22 февраля 2024 года Служба безопасности Украины окончательно сняла все вопросы и сообщила, что Россия действительно использует ракеты из КНДР. Установлено, что Россия активно использует баллистические ракеты типа Hwasong-11 (KN-23/24), которые производятся на территории КНДР.
  • Начиная с конца декабря 2023 года, Москва запустила по меньшей мере 24 баллистические ракеты Kn-23/24 из Северной Кореи по Украине. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
  • Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик сообщил на брифинге для местных СМИ, что отправленные Северной Кореей контейнеры в Россию могут содержать более 3 миллионов артиллерийских снарядов калибра 152 мм или 500 тысяч снарядов калибра 122 мм.