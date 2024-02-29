Росія вже кілька разів била по Україні північнокорейськими балістичними ракетами, в яких знайшли сотні компонентів, що належать американським та європейським компаніям. Згідно з проведеним аналізом, вони містять електронні компоненти, що виготовлені світовими компаніями, такими як Siemens, Fairchild та іншими.
Дивіться також Росія "купається" у снарядах від КНДР: Сеул назвав приголомшливу цифру
Що знайшли в ракетах від КНДР
У ракетах, які приземлилися в Оболонському районі Києва у лютому, містяться електронні компоненти європейських, західних, японських та китайських компаній.
Які іноземні компоненти було знайдено:
- мікроконтролери;
- флеш-накопичувачі пам'яті;
- перетворювачі;
- джерела живлення;
- підсилювачі;
- антени для прийому супутникового сигналу та інше.
Серед виробників електронних компонентів, які Північна Корея використовувала при створенні балістичних ракет, можна виділити компанії, такі як німецька Siemens, американські Fairchild Semiconductor International, Inc. та Analog Devices, Inc., японська NSK Ltd. / NSK Automation, китайська ZHONGKEWEI.
Іноземні компоненти, що знайшли в ракетах КНДР / фото "Української правди"
Що відомо про ракети з КНДР
- 22 лютого 2024 року Служба Безпеки України остаточно зняла всі питання та повідомила, що Росія дійсно використовує ракети з КНДР. Встановлено, що Росія активно використовує балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24), які виробляються на території КНДР.
- Починаючи з кінця грудня 2023, Москва запустила щонайменше 24 балістичні ракети Kn-23/24 з Північної Кореї по Україні. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
- Міністр оборони Південної Кореї Сін Вон Сік повідомив на брифінгу для місцевих ЗМІ, що відправлені Північною Кореєю контейнери до Росії можуть містити понад 3 мільйони артилерійських снарядів калібру 152 мм або 500 тисяч снарядів калібру 122 мм.