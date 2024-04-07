Журналисты Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного генерала США отметили, что таким образом КНДР может получить уроки, которые могли бы улучшить эффективность ее оружия в бою. Говорится об использовании ракет типа Hwasong 11 и других.

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Северная Корея испытывает свое оружие в бою в Украине

Командующий Тихоокеанских сухопутных войск США Чарльз Флинн отметил, что не припоминает того факта, что северокорейская армия имела "такой полигон на поле боя, какой россияне позволили себе иметь в Украине". По его словам, это дает Северной Корее возможность получить ценную информацию по техническим вопросам, процедурам и самим боеприпасам.

Флинн также сказал, что у него и других американских чиновников большое беспокойство вызывает то, что Северная Корея сможет узнать о своем оружии, "к которому они бы не имели доступа при отсутствии конфликта", например войны в Украине. В то же время генерал заверил, что США будут внимательно наблюдать за тем, как весь этот процесс будет развиваться.

В своем заявлении Флинн заявил, что Соединенные Штаты готовятся к развертыванию ракетных систем средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе. По словам журналистов, это решение может спровоцировать Китай, который ранее предупреждал союзников США в регионе о возможных контрмерах, если они позволят развертывание таких ракет.

Флинн назвал непрерывные испытания баллистических ракет Северной Кореей тревожными и дестабилизирующими. На прошлой неделе Ким Чен Ын наблюдал за испытанием новой баллистической ракеты, предназначенной для развертывания гиперзвукового аппарата, который может доставить ядерный полезный груз на американские базы в Японии и Гуаме.

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