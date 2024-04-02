Ранее мандат Комитета ООН по вопросам санкций против КНДР продолжался в Совете Безопасности единодушно. Однако в последнее время, по словам представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, российское вето препятствует этому процессу.
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Часть условия с КНДР
В минувший четверг Россия использовала свое право вето в Совете Безопасности ООН, чтобы заблокировать резолюцию о продлении мандата группы экспертов, мониторящих выполнение санкций против Северной Кореи. Россия стала единственной страной в Совбезе, которая проголосовала против этого решения.
Я думаю, здесь очевидно, что Россия заключила соглашение с КНДР в обмен на вооружение из Северной Кореи в ее войне против Украины,
– отметил Миллер.
И теперь, по его словам, все видят, "как Россия выполняет свою часть соглашения".
Представитель также напомнил, что ранее мандат Комитета ООН по вопросам санкций против КНДР продолжался в Совете Безопасности единогласно.
КНДР предоставляет оружие для России: последние новости
- Россия не только применяет право вето в ООН для оружия с КНДР, но и вопреки санкциям ООН, Россия в марте этого года начала поставлять нефть Северной Корее. Интересным фактом является то, что поставки нефти в Северную Корею начались после того, как Пхеньян начал поставлять боеприпасы в Москву в августе 2023 года.
- По информации Минобороны Южной Кореи, с начала прошлого года КНДР отправила в Россию 7000 контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием.
- Ранее южнокорейские СМИ сообщали, ссылаясь на минобороны страны, что в контейнерах, которые отправили в Москву, может быть более 3 миллионов 152-мм артиллерийских снарядов или 500 000 122-мм снарядов.