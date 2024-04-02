Раніше мандат Комітету ООН з питань санкцій проти КНДР продовжувався в Раді Безпеки одностайно. Проте в останні часи, за словами речника Держдепартаменту США Метью Міллера, російське вето перешкоджає цьому процесу.
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Частина умови з КНДР
У минулий четвер Росія використала своє право вето в Раді Безпеки ООН, щоб заблокувати резолюцію про продовження мандату групи експертів, що моніторять виконання санкцій проти Північної Кореї. Росія стала єдиною країною в Радбезі, яка проголосувала проти цього рішення.
Я думаю, тут є очевидним, що Росія уклала угоду з КНДР в обмін на озброєння з Північної Кореї у її війні проти України,
– зазначив Міллер.
І тепер, за його словами, всі бачать, «як Росія виконує свою частину угоди».
Речник також нагадав, що раніше мандат Комітету ООН з питань санкцій проти КНДР продовжувався в Раді Безпеки одностайно.
КНДР надає зброю для Росії: останні новини
- Росія не лише застосовує право вето в ООН задля зброї з КНДР, а ще й всупереч санкціям ООН, Росія у березні цього року почала постачати нафту Північній Кореї. Цікавим фактом є те, що постачання нафти до Північної Кореї розпочалося після того, як Пхеньян почав постачати боєприпаси до Москви у серпні 2023 року.
- За інформацією Міноборони Південної Кореї, з початку минулого року КНДР відправила до Росії 7000 контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням.
- Раніше південнокорейські ЗМІ повідомляли, посилаючись на міноборони країни, що в контейнерах, які відправили до Москви, може бути понад 3 мільйони 152-мм артилерійських снарядів або 500 000 122-мм снарядів.