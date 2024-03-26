Удар по санкціях ООН щодо КНДР

У 2017 році ООН наклали санкції на постачання нафти у КНДР у відповідь на випробування ядерної зброї. Варто зауважити, що тоді Кремль підтримав запроваджені обмеження.

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Однак вже 7 березня 2024 року було вперше зафіксовано, за допомогою супутникових знімків, прямі постачання нафти морським шляхом до Північної Кореї. Так за даними британського аналітичного центру Royal United Services Institute (RUSI) щонайменше 5 північнокорейських танкерів вийшли цього місяця з нафтопродуктами порту Восточний на Далекому Сході Росії.

Ці поставки нафти є повномасштабною атакою на режим санкцій, який зараз перебуває на межі краху,

– сказав Х'ю Гріффітс, колишній координатор групи ООН, яка стежить за санкціями щодо Північної Кореї.

Експорт російської нафти до КНДР / Інфографіка – Financial Times

Північнокорейські танкери в російському порту

За даними RUSI 5 танкерів, які ходять під прапором Північної Кореї та класифікуються як танкери для перевезення нафтопродуктів, підійшли до одного й того ж причалу російської нафтової компанії у порту Восточний, де вони навантажилися.

Далі супутникові знімки зафіксували, що два кораблі вирушили з порту Восточний до північнокорейського порту Чхонджин, де розвантажилися.

Суди, які ми бачили на російських терміналах, є одними з судів найбільшої місткості у флоті Північної Кореї, і судна постійно заходять у порт і виходять із нього,

– пояснив Джозеф Бірн, науковий співробітник RUSI.

Важливо! Деякі з північнокорейських танкерів внесені до списку ООН, тож їм навіть не можна допускати захід в іноземні порти, не кажучи вже про те, щоб вони займалися перевезенням нафти.

Нафта в обмін на боєприпаси

Показав моментом є й те, що постачання нафти до КНДР почалось після того, як Пьхеньян почав постачати боєприпаси до Москви у серпні 2023 року. На думку військових експертів, КНДР зробила таким чином значний внесок у військові зусилля Москви в Україні.

Те, що ми бачимо зараз, – це чітка бартерна домовленість "зброя в обмін на нафту", яка відкрито порушує санкції, які Володимир Путін підписав особисто, ілюструючи траєкторію шляху Росії останніми роками до держави-злочинця,

– резюмував Гріффітс.

За даними RUSI, порт Восточний також використовувався як перевалочний пункт для російських суден, які, ймовірно, беруть участь у торгівлі зброєю між країнами.