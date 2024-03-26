Удар по санкциям ООН в отношении КНДР

В 2017 году ООН наложили санкции на поставки нефти в КНДР в ответ на испытания ядерного оружия. Стоит заметить, что тогда Кремль поддержал введенные ограничения.

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Однако уже 7 марта 2024 года были впервые зафиксированы, с помощью спутниковых снимков, прямые поставки нефти морским путем в Северную Корею. Так по данным британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) по меньшей мере 5 северокорейских танкеров вышли в этом месяце с нефтепродуктами в порт Восточный на Дальнем Востоке России.

Эти поставки нефти являются полномасштабной атакой на режим санкций, который сейчас находится на грани краха,

– сказал Хью Гриффитс, бывший координатор группы ООН, которая следит за санкциями в отношении Северной Кореи.

Экспорт российской нефти в КНДР / Инфографика – Financial Times

Северокорейские танкеры в российском порту

По данным RUSI 5 танкеров, которые ходят под флагом Северной Кореи и классифицируются как танкеры для перевозки нефтепродуктов, подошли к одному и тому же причалу российской нефтяной компании в порту Восточный, где они нагрузились.

Далее спутниковые снимки зафиксировали, что два корабля отправились из порта Восточный в северокорейский порт Чхонджин, где разгрузились.

Суда, которые мы видели на российских терминалах, являются одними из судов наибольшей вместимости во флоте Северной Кореи, и суда постоянно заходят в порт и выходят из него,

– пояснил Джозеф Бирн, научный сотрудник RUSI.

Важно! Некоторые из северокорейских танкеров внесены в список ООН, поэтому им даже нельзя допускать заход в иностранные порты, не говоря уже о том, чтобы они занимались перевозкой нефти.

Нефть в обмен на боеприпасы

Показательным моментом является и то, что поставки нефти в КНДР начались после того, как Пхеньян начал поставлять боеприпасы в Москву в августе 2023 года. По мнению военных экспертов, КНДР сделала таким образом значительный вклад в военные усилия Москвы в Украине.

То, что мы видим сейчас, – это четкая бартерная договоренность "оружие в обмен на нефть", которая открыто нарушает санкции, которые Владимир Путин подписал лично, иллюстрируя траекторию пути России в последние годы к государству-преступнику,

– резюмировал Гриффитс.

По данным RUSI, порт Восточный также использовался как перевалочный пункт для российских судов, которые, вероятно, участвуют в торговле оружием между странами.