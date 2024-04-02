Однак, навіть попри таку перевагу у снарядах, російські окупанти не змогли повністю виконати бойове завдання. Як розповів 24 Каналу ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, причини цього полягають у роботі самих військових підрозділів ворога.

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Захоплення Авдіївки – це "Піррова перемога"

Намагаючись за будь-яку ціну просунутися в Авдіївці, окупанти втратили вбитими й пораненими щонайменше 47 тисяч бійців. Це стало для них "Пірровою перемогою" тобто такою, яка рівноцінна поразці, або дається дуже великою ціною. Якщо Росія далі так рухатиметься, то далеко не дійде.

Дійсно у них є проблеми з молодшим сержантським і молодшим офіцерським складом. Бо не можна набрати тисячі людей і назвати це бригадою. Там ще мають бути командири батальйонів, рот, взводів, тилові служби, служби забезпечення. Тоді це військовий підрозділ,

– наголосив майор запасу.

Крім цього, потрібно ще багато служб, які забезпечуватимуть бійців, які ведуть бойові дії. Хтось має доставляти штурмовикам їжу, боєкомплект. заправляти бронетехніку, ремонтувати її. У Росії таких людей дуже бракує.

Для одного військового потрібно 11 бійців забезпечення

Можемо згадати приклад Сполучених Штатів. Там позаду одного військового умовно "стоїть" ще 11 людей, які його забезпечують. Мовиться про логістів, медиків, командира, юриста та багатьох інших. Все це для того, щоб боєць думав лише про виконання завдання.

Ні українська, ні російська армії не можуть дозволити собі такої кількості людей. Наприклад, в окупантів є гостра потреба в молодших командирах. Адже якщо мобілізованого ще можна за місяць навчити стріляти чи окопуватися, то зробити за такий короткий час з солдата командира – точно не вийде. Для цього потрібна підготовка.

У противника є проблеми з молодшим офіцерським і сержантським складом, з фахівцями у певних напрямках, тобто все, що необхідно для того, аби купа людей зі зброєю перетворилась у військовий підрозділ,

– підсумував Олексій Гетьман.

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