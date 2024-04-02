Однако, даже несмотря на такое преимущество в снарядах, российские оккупанты не смогли полностью выполнить боевую задачу. Как рассказал 24 Каналу ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, причины этого заключаются в работе самих военных подразделений врага.

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Захват Авдеевки – это "Пиррова победа"

Пытаясь любой ценой продвинуться в Авдеевке, оккупанты потеряли убитыми и ранеными не менее 47 тысяч бойцов. Это стало для них "Пирровой победой" то есть такой, которая равноценна поражению, или дается очень большой ценой. Если Россия дальше так будет двигаться, то далеко не дойдет.

Действительно у них есть проблемы с младшим сержантским и младшим офицерским составом. Потому что нельзя набрать тысячи людей и назвать это бригадой. Там еще должны быть командиры батальонов, рот, взводов, тыловые службы, службы обеспечения. Тогда это военное подразделение,

– подчеркнул майор запаса.

Кроме этого, нужно еще много служб, которые будут обеспечивать бойцов, которые ведут боевые действия. Кто-то должен доставлять штурмовикам еду, боекомплект. заправлять бронетехнику, ремонтировать ее. В России таких людей очень не хватает.

Для одного военного нужно 11 бойцов обеспечения

Можем вспомнить пример Соединенных Штатов. Там позади одного военного условно "стоит" еще 11 человек, которые его обеспечивают. Говорится о логистах, медиках, командире, юристе и многих других. Все это для того, чтобы боец думал только о выполнении задачи.

Ни украинская, ни российская армии не могут позволить себе такого количества людей. Например, в оккупантов есть острая потребность в младших командирах. Ведь если мобилизованного еще можно за месяц научить стрелять или окопаться, то сделать за такое короткое время из солдата командира – точно не получится. Для этого нужна подготовка.

У противника есть проблемы с младшим офицерским и сержантским составом, со специалистами в определенных направлениях, то есть все, что необходимо для того, чтобы куча людей с оружием превратилась в военное подразделение,

– подытожил Алексей Гетьман.

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